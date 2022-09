Sergio Mayer asegura que tuvo que confrontar a Morena por integridad

"Asì me dice mi mujer: "¿Qué necesidad tienes si como actor, como productor te va mucho mejor que como político", pero lo hago porque es por convicción, lo hago por mi país", con esta frase Sergio Mayer inició la charla que sostuvo con Alejandro Sánchez en exclusiva a través de El Heraldo Media Group.

El exintegrante de Garibaldi decidió participar en la toma de decisiones después de encontrarse con varios aspectos que no le gustaban de la política. La resolución que lo llevó a esto fue entender que la sociedad tiene la oportunidad de atender las grandes causas desde esta trinchera.

Indicó que al igual que en la industria del entretenimiento, decidió entrar en este sector por su propio pie, abriéndose el camino poco a poco hasta que logró ser parte de la Cámara de Diputados.

Su carrera en el medio político, aseguró Sergio Mayer, es algo que va más allá de su papel en San Lázaro de 2018 a 2021, ya que ha sido defensor de los derechos humanos de los niños en el Senado, ha buscado apoyar a las personas de la tercera edad, entre otras esferas de la población.

"Me ven como diputado, me ven más activo, pero yo presenté iniciativas de ley, trabajos, cabildeos, desde la parte ciudadana", dijo.

Agradeció al Movimiento de Regeneración Nacional el haber sido incluyente y permitirle participar en los comicios, aunque aseguró que no es militante de ningún partido y no fue necesario de que le dieran una diputación plurinominal.

Sobre su papel en la Comisión de Cultura y Cinematografía dijo que hizo lo que requería su labor, al punto de que se enfrentó al grupo mayoritario que estaba formado por su partido para hablar del tema de los fideicomisos y tratar de evitar su desaparición.

Esto, comentó, fue reconocido por la comunidad artística que se enteró de que los defendió a "capa y espada", pero al final se encontró con un muro que no pudo sortear.

Indicó que el gobierno, al ser de izquierda, debería apoyar más la ciencia, la tecnología, la cultura y el arte, situación que no se ha logrado.

Definió a Morena como una maquinaria que ha sido estupendamente trabajada por Mario Delgado (en ese momento coordinador de los diputados) para responder ante las solicitudes que vienen de Presidencia.

"Yo siempre le dije que había temas en los que no estaba de acuerdo y me enfrenté con él y no solo con él, sino con todo mi grupo parlamentario", dijo.

"Incluso llegué a alzar la voz cuando estábamos en Palacio Nacional para hablar sobre el presupuesto de cultura y hubo mucha molestia", a esto sumó que pidió la comparescencia de Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura, para que diera a conocer el avance de sus proyectos.