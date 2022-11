VIDEO: Pati Chapoy llama "huevón" a Gerard Piqué por querer que Shakira le pague el pasaje para ver a sus hijos en Miami

Tal parece que la novela entre Shakira y Gerard Piqué afina los últimos detalles para llegar a su fin definitivo, al menos de la primera temporada. Ambos alcanzaron un acuerdo para la custodia de sus dos hijos por el que la artista dejará Barcelona, España, y se trasladará a Miami, Estados Unidos, con ellos, informaron fuentes conocedoras del pacto sellado cinco meses después de anunciar la separación. Esto llamó la atención de la prensa rosa que vio con buenos ojos la decisión, salvo un detalle por el que Pati Chapoy se le fue a la yugular a la exestrella de futbol.

Fue a través de Ventaneando donde los conductores tocaron el tema y se dividieron en opiniones, por un lado Daniel Bisogno argumento que el acuerdo es terrible para Piqué, pues lo alejarán de sus retoños, mientras que la titular del programa sacó las garras para decir que estaba bien, además de decirle a su compañero que "no te metas donde no te llaman, pero yo si fuera Shakira por supuesto que me los llevo a Miami".

Sin embargo, las cosas se pusieron peor para el futbolista cuando Pedrito Sola dijo que éste quiere que su expareja le pague el boleto de ida y vuelta para ver a sus hijos, cosa que desató la furia de la comunicadora: "Mira huevón... él no mantiene, no mantiene nada. Él es un huevón, sí claro que sí", afirmó con toda la potencia de su voz para sorpresa de todos.

¿Cuál fue el acuerdo entre Piqué y Shakira?

El equipo de comunicación de Shakira emitió un mensaje firmado conjuntamente por la cantante y Piqué donde se lee lo siguiente: "Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal. Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad", agrega la escueta nota, que no da detalles sobre los términos del pacto cerrado en una última reunión de casi 13 horas en Barcelona, que se extendió hasta entrada la noche del lunes.

El abogado de Gerard Piqué, que la semana pasada anunció su sorpresiva retirada del fútbol profesional, confirmó que Shakira tiene previsto mudarse a Miami en Florida, con sus hijos, en una fecha todavía por definir para reactivar su carrera profesional. Ahora con más margen de movimiento, el atleta dispondrá de diez días al mes para estar con ellos, además de parte de las vacaciones escolares estadounidenses.

Breve repaso de lo que fue el amor del futbolista y la cantante

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, anunciaron en 2011 su relación sentimental, de la que después nacerían dos hijos, Milan y Sasha, en 2013 y 2015. Tras más de una década juntos conviviendo mayormente en Barcelona, la pareja anunció su separación a comienzos de junio. A la cantante colombiana, que nunca llegó a estar casada con Piqué ni a compartir patrimonio, le queda sin embargo un asunto pendiente en España, ya que la justicia aún debe fijar la fecha para su juicio por fraude fiscal.

La Fiscalía solicita para ella más de ocho años de cárcel y una multa de cerca de 24 millones de euros (24,2 millones de dólares), bajo acusación de haber defraudado 14,5 millones al fisco español entre 2012 y 2014. La artista, de su lado, defiende su inocencia y niega todas las acusaciones.

Con información de AFP

