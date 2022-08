Paquita la del Barrio habla sobre "aspiraciones" a la presidencia: "Me gustaría hacer mucho por México"

Este miércoles 10 de agosto, la famosa cantante, Paquita la del Barrio se convirtió en tema de plática en la farándula después de ser cuestionada sobre sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2024, teniendo como antecedente que participó como precandidata en el estado de Veracruz.

Como sabes, la famosa intérprete de canciones como "Rata de dos patas", "Ni tú ni yo" y "Viejo rabo verde" es considerada una de las grandes exponentes del género regional mexicano, por lo que su llegada a la vida política del país no pasó desapercibida para nadie.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la compositora concedió una entrevista con distintos medios del espectáculo, quienes le preguntaron si buscaría postularse en el siguiente proceso electoral para intentar convertirse en la primera mujer presidente de nuestro país.

Sin guardarse nada, Paquita la del Barrio dijo que a pesar de que le gustaría hacer muchas cosas por México no piensa buscar un puesto público en el próximo proceso electoral, asegurando que dentro de la política "la gente no es derecha".

"No. La gente no es derecha como uno. Me gustaría hacer mucho por México. No se me da (la política). Mejor así como estoy, trabajo por mi cuenta y feliz", sentenció.