VIDEO: el momento en que Danna Paola se abre la ceja en pleno concierto

Las redes sociales se llenaron de videos e imágenes captados por los asistentes al concierto de Danna Paola en Guadalajara, Jalisco, pues en medio de su presentación la cantante sufrió un accidente, cuando se golpeó la cabeza con su rodilla, abriéndose una ceja. En uno de los videos compartidos, se ve a la intérprete tocarse el área afectada y retirar la mano con sangre.

Sus fanáticos agradecieron su profesionalismo, pues pese a lo sucedido no paró la canción que cantaba al momento del percance, una vez que concluyó hizo una breve pausa para revisarse y volvió al escenario del Auditorio Telmex con la cabeza vendada, lista para continuar el show.

“Me abrí la ceja, literal, no es broma, no sé si los de la primera fila vieron. Estoy bien, ¡se los juro!”, explicó al momento de hacer la pausa.

La intérprete continuó cantando pese al golpe que se dio. Foto: Facebook, Danna Paola.

Al momento de volver al escenario Danna Paola explicó lo que ocurrió a las personas que participaban en el inicio de su XT4S1S Tour, “Cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver, pero yo seguí”.

La noche del mismo viernes, la cantante realizó una publicación en su cuenta de Twitter en la que expresó que vivió la noche más loca de su vida, agregó que nunca se imaginó que sufriría un accidente, pero a pesar de ello dio todo, aunque sabe que faltó. Agradeció a las personas por una noche “maravillosa e inolvidable”.

Lo ocurrido durante su concierto ocasionó que Danna Paola se hiciera tendencia en redes sociales, pues los post con imágenes de la intérprete de “Mundo de caramelo” vendada y los videos del accidente las inundaron.

Gira XT4S1S

El inicio de su gira XT4S1S se vio interrumpido debido a los retrasos en la entrega de los escenarios que la cantante usaria, según lo explicó ella misma en una transmisión en vivo, al borde de las lágrimas, en la que dijo que se sentía frustrada y decepcionada.

En octubre pasado, la también actriz dijo que se enfrentaba a contratiempos relacionados con su tour y esto la mantenía tensa, debido a la presión que le generaba tener todo listo para su presentación.

Antes de eso había expresado la emoción que le causó saber que los boletos para sus presentaciones se vendieron de manera exitosa, pues dijo que había soñado con ese momento toda su vida.

