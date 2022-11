Belinda rompe el silencio y revela si quiere trabajar con Danna Paola

Belinda sorprendió al hablar de Danna Paola después de mucho tiempo. Y es que en un encuentro con la prensa la cantante, de 33 años, reveló si le gustaría colaborar con la protagonista de "Élite", pues desde hace mucho se dijo que trabajarían en una nueva canción, sin embargo, hasta el día de hoy no se han detalles sobre cuáles son los planes o bien, por qué se cancelaron. De esta forma, la actriz originaria de España se robó la atención de sus fáticos al sincerarse ante las cámaras.

Danna y Belinda han sido blanco de rumores sobre su supuesta enemistad, ya que las dos son íconos para las nuevas generaciones. Ambas tienen carreras similares, pues comenzaron siendo actrices infantiles en telenovelas de Televisa Niños, asimismo, a la par tuvieron una destacada carrera como cantantes que aún mantienen. Ante esos antecedentes surgieron las especulaciones sobre que podrían tener una rivalidad, por lo que ahora sorprendió la declaración de la estelar de "Bienvenidos a Edén".

Belinda revela si trabará con Danna Paola

En una entrevista para Ventaneando, la actriz, que hace unos meses terminó su relación con Christian Nodal en medio de la polémica, indicó que no tiene nada en contra de su compañera, y que por el contrario, la ha observado y le gusta mucho su trabajo. “A Danna Paola la admiro mucho, me parece una mujer muy talentosa, trabajadora. La admiro demasiado, le deseo siempre lo mejor”, contestó sobre su supuesta rivalidad con la intérprete de "Mala Fama" y "Oye Pablo".

Beli, como le dicen de cariño sus fanáticos, aseguró que si no se ha lanzado ninguna canción con Danna Paola es porque no han podido acomodar sus agendas, ya que las dos están muy ocupadas tanto en la música, como en la actuación: "Me encantaría, por supuesto, ¿por qué no? Además, amo colaborar con mujeres. Las dos hemos estado en nuestras cosas, ocupadas, pero si se da en un futuro una colaboración y que sea algo que nos emocione a las dos, que nos inspire, por supuesto que sí”.

A principios del año, se dio a conocer que las actrices compartirán créditos en una obra de teatro. De acuerdo al productor Alejandro Gou las reuniría en el musical de "Chicas Pesadas" (Mean Girls, en inglés), pues tanto Danna como Belinda, dieron que sí, sin embargo, aún le faltaba conseguir los derechos de la historia que se hizo muy conocida gracias a la película protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams.

Sin embargo, desde hace un par de años se dijo que Beli y la actriz que le dio vida a "Patito" en "Atrévete a soñar" iban a hacer una colaboración, la cual nunca se dio. De acuerdo a las propias palabras de la artista de 27 años, en alguna ocasión ella iba a trabajar con la cantante de "Boba niña nice" pero al final dijo que "no", a pesar de esto, Danna Paola entendió los motivos y dejó claro que no tienen una rivalidad.

Danna Paola y Belinda no tienen rivalidad Foto: Especial

En aquella ocasión la protagonista de telenovelas como "María Belén" dijo que no entiende el motivo por el que siempre las quieren poner a competir, sobre todo después de que lucieron el mismo atuendo una para un video y la otra para la promoción de su música. “No hay exclusividades”, dijo Danna, quien también mencionó que quien lo desee puede comprar el atuendo que ella y Beli posaron y no tiene nada de malo.

SIGUE LEYENDO:

Belinda y la relación de la mítica telenovela "La Usurpadora" que la podría hacer regresar a la televisión