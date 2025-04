Todavía no terminaban de quemar en leña al narcocorrido por la imprudencia cometida por Los Alegres del Barranco cuando las redes sociales ya estaban incendiándolo de nuevo: ahora fue porque el narcocorridista Luis R. Conriquez se negó a cantar su repertorio bélico en el palenque de Texcoco, lo que provocó que el público lo echara y que destruyera el escenario. Pero déjeme insistirle que el narcocorrido no tiene la culpa. El narcocorrido sólo es el chivo expiatorio ante la frustración de la gente de que nada detiene la violencia.

El arte no está hecho para modificar la realidad, es la realidad la que influye en las representaciones estéticas. Si el arte popular del narcocorrido existe es porque existe el narcotráfico. Si las canciones normalizan la violencia es porque, en muchos casos, la violencia regula nuestra realidad. Si las letras son aspiracionistas es porque el modelo neoliberal instaló el éxito y el consumo como el objetivo a perseguir. Si el narcocorrido hace apología del delito no es sólo porque sea un género musical que se alimenta del crimen; también porque en la realidad se justifica cualquier ilegalidad. En la academia proponen evaluar el narcocorrido desde una comprensión de origen y no desde un juicio moral o clasista.

El investigador Juan Carlos Ramírez-Pimienta, uno de los estudiosos del narcocorrido, está convencido de que, en la década de 1980, Rafael Caro Quintero fue el principal catalizador en la resignificación de lo que antes llamaban ‘corridos de narcotraficantes’. “Me refiero a una ambivalencia ética, a cuando tener dinero y gastarlo a manos llenas se convirtió en la nueva medida de heroicidad en una sociedad empobrecida en medio del ímpetu del neoliberalismo privatizador priista”. Pimienta me dice que, a diferencia de las prohibiciones fallidas que vienen desde aquella década, en esta ocasión hay dos particularidades: que la política racista e incriminatoria de Trump impide a los cantantes a sortear la prohibición en Estados Unidos; y que, ante la enorme popularidad de la 4T, mucha gente crítica que antes hubiera protestado contra la censura ahora calla y se suma a la ‘reformulación’ del narcocorrido. “Lo más preocupante es la autocensura porque de lo que se trata es de que no haya un solo discurso, el oficial”.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que su gobierno no tiene la intención de prohibir los narcocorridos. Algunos morenistas, sin embargo, van en contrasentido. El gobernador de Michoacán está por emitir un decreto para la prohibición de narcocorridos; la jefa de Gobierno capitalino ha decidido limitar la reproducción del género musical en espacios públicos y en eventos gubernamentales; y el diputado Ricardo Monreal ha asegurado que se aprobará una reforma que castigue no sólo la música, sino las series, obras de teatro, videojuegos “o cualquier otra expresión mediática” que haga apología de delito. En otras palabras, el Estado pretende controlar la narrativa de lo que debe contarse y cantarse, en vez de cumplir su función: darle seguridad y alternativas a la ciudadanía. Criminalizar el arte popular siempre será más fácil que cambiar la realidad.

Hasta donde se sabe, el narcocorrido no ha matado a nadie. Se sabe, eso sí, que cuando Miguel de la Madrid prohibió los “corridos de narcotraficantes”, Los Tigres del Norte respondieron con su más exitoso disco, Corridos Prohibidos.

POR ALEJANDRO ALMAZÁN

COLABORADOR

@ELALEXALMAZAN

EEZ