FOTOS: Danna Paola se proclama reina del estilo con minivestidos y transparencias

Además de ser una actriz y cantante sumamente talentosa, Danna Paola también ha logrado destacar en redes sociales como todo un ícono de la moda y para probar este punto, lo único que hay que hacer es echarle un vistazo rápido a la última publicación que realizó a través de su perfil de Instagram donde lució más bella que de costumbre utilizando espectaculares y reveladores outfits con los que presumió su estilizada figura generando un gran revuelo entre sus casi 35 millones de seguidores.

Como se mencionó antes, fue a través de la aplicación de la camarita donde Danna Paola difundió una galería de tres fotos para presumir algunos de sus espectaculares outfits pues detalló que ya tenía varias semanas sin hacerlo, por lo que, para no perder la costumbre, dio una nueva cátedra de moda.

En su primera publicación, la intérprete de “Mala Fama” apareció utilizando un vestido azul con negro, el cual, era de estilo japonés y era sumamente corto, además, dicha prenda estaba confeccionada con licra, por lo que, debido a las cualidades de dicho material, pudo presumir su estilizada figura, además, para complementar su espectacular outfit, utilizó un par de gafas de sol.

Danna Paola robó más de un suspirto con sus fotografias. Foto: IG: dannapaola

La segunda fotografía que compartió Danna Paola fue la que más revuelo causó entre sus seguidores de Instagram pues aunque no se pudo apreciar en su totalidad su outfit, se pudo ver que se trataba de una especie de jumpsuit completamente transparente, el cual, solo tenía algunos brillos que solo serían como adorno pues no cubrían nada, no obstante, la ex actriz de “Elite” no enseñó de más en ningún momento debido a que estaba utilizando pezoneras que daban la ilusión de estar hechas con cinta de aislar, además, se dejó el cabello suelto para que también la ayudara a cubrirse un poco.

Danna Paola es todo un referente de la moda actual. Foto: IG: dannapaola

Por último, Danna Paola presumió uno de los outfits que utiliza durante sus shows y simplemente fue espectacular pues se trataba de un entallado vestido de látex en color azul, el cual, en la parte superior parecía tener un corsé, no obstante, lo que acaparó las miradas fueron un par de botas con las que complementó su outfit, pues dicho calzado estaba adornado al estilo “hippie” y en la parte alta tenían agarraderas como si se tratara de bolsas.

Danna Paola se llevó decenas de halagos. Foto: IG: dannapaola

La publicación de Danna Paola no pasó desapercibida para sus millones de seguidores y prueba de ello es que en tan solo un par de horas sus fotografías lograron acumular cerca de 400 mil likes, además dicha cifra sigue en acenso, además, como era de esperarse, los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

“¡Qué bonita!”, “La más hermosa”, “Toda una diosa”, “Cada día estás más bella”, “Simplemente divina” y “Eres un sueño” fueron algunos de los halagos que se llevó Danna Paola, quien actualmente se encuentra completamente enfocada en su tour llamado “XT4s1s”, con el cual, tiene previsto realizar presentaciones por todo lo largo y ancho de la República Mexicana.

