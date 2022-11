FOTOS: Karely Ruiz paraliza la red con atrevido micro bikini que no deja nada a la imaginación

Karely Ruiz acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que derrochó belleza y sensualidad en Instagram pues resulta que la estrella de OnlyFans presumió sus encantos con un atrevido micro bikini con el que no dejó mucho a la imaginación, por lo que sus reveladoras postales causaron un gran revuelo entre los usuarios de la mencionada plataforma donde se llevó decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la industria del espectáculo en México.

Como se mencionó antes, fue a través de la aplicación de la camarita donde la ex colaboradora de “Es Show” publicó las fotografías en cuestión, las cuales, tuvieron dos objetivos, el primero de ellos deleitar la pupila de los más de 7 millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma y el segundo fue presumir lo mucho que se está divirtiendo durante sus breves vacaciones en las paradisiacas playas de Acapulco, Guerrero.

Karely Ruiz robó más de un suspirto con su atrevido outfit de playa. Foto: IG: karelyruiz

En cuanto al revelador bañador con el que Karely Ruiz derrochó belleza, se trataba de diminutos triángulos tejidos con estambre rosa, los cuales, apenas y se sostenían de frágiles cintas hechas también con estambre, por lo que la estrella de OnlyFans se arriesgó todo el tiempo a enseñar de más, no obstante, esto no ocurrió, aunque realmente no dejó mucho a la imaginación.

En sus postales, Karely Ruiz posó recostada sobre un camastro, frente a un espejo, comiendo y hasta desde su habitación, además, en todas y cada una de ellas se encargó que sus encantos de apreciaran de todos los ángulos posibles.

Karely Ruiz presumió sus encantos de todos los ángulos posibles. Foto: IG: karelyruiz

Las atrevidas postales de Karely Ruiz no pasaron desapercibidas para los usuarios de la aplicación de la camarita, prueba de ello es que en un par de horas las fotografías en cuestión lograron acumular más de 750 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por centenas.

“Chulada de mujer”, “Cada día más hermosa”, “¡Qué cuerpazo!”, “Simplemente divina”, “Espectacular”, “La más linda de todas” y “Todo un bombón” fueron algunos de los halagos que se llevó Karely Ruiz, quien se ostenta como la tercera mexicana más lucrativa de OnlyFans generando alrededor de 10 millones de pesos anuales.

Karely Ruiz se llevó cientos de halagos. Foto: IG: karelyruiz

Corren a Karely Ruiz de un tianguis

En días pasados comenzaron a circular distintos videos en los que se pudo ver a Karely Ruiz vendiendo ropa en un tianguis de su natal Nuevo León y por ello comenzaron a surgir distintas versiones en las que se aseguraba que supuestamente estaría atravesando por fuertes problemas económicos, no obstante, la modelo de 22 años salió a desmentir dichas versiones y detalló que simplemente quería que su ropa tuviera un segundo uso y por ello la remató entre los clientes de un tianguis, además, mencionó que quería revivir sus años como comerciante.

Tras aclarar la situación, Karely Ruiz señalo que su regreso al comercio informal no terminó muy bien pues contó que una mujer que se presentó como líder de los comerciantes la corrió argumentando que se estaba robando la clientela de otros puestos, además, le mencionó que ella no tenía necesidad de vender por lo que le pidieron que se retirara del lugar.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Maya Nazor derrite TikTok con atrevido baile y vestido de transparencias

Aleida Núñez presume figura de infarto con entallado vestido negro

VIDEO: Aida Cortés, la estrella de OnlyFans, enseña que no canta mal las rancheras