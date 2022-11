Karely Ruiz enciende la red con cabello rubio y body de lencería roja

Karely Ruiz es de esas celebridades que se convierte tendencia en las redes ya sea venndiendo ropa o como en esta ocasión modelando. A través de su perfil de Instagram publicó un look muy sensual que de inmediato encendió las redes, gracias a las tonalidaes rojas de su sexy atuendo.

Un rojo que enciende pasiones

La también modelo de OnlyFans encendió las pasiones con un body en color rojo. Un atuendo que capturó en un instante las miradas, gracias a sus encajes en el mismo tono los cuales resaltan su contorneada figura. Un detalles que también llamó la atención de sus fans, es el color rubio de su cabellera. De esta manera Karely Ruiz da los buenos días a sus más de 7.1 millones de seguidores de Instagram. Cuando inició su carrera la regiomontana había tenido intervenciones esporádicas en diversos programas de variedades de televisión del estado de Nuevo León.

Karely Ruiz se roba los suspiros de las redes. | Foto: Instagram @karelyruiz

Sin embargo se convirtió en la sensación en redes sociales, por lo que actualmente puede presumir que es una de las figuras del entretenimiento con mayor reconocimiento en la industria. En sus cuentas de redes sociales, la estrella de OnlyFans comparte videos y fotografías que muestran su marcado gusto por la moda ya que siempre luce de manera espectacular con looks que dejan al descubierto cada una de sus envidiables curvas.

Karely Ruiz paraliza la red en bikini metálico

La guapa regiomontana, que cumplió 22 años el pasado 28 de octubre y celebró a lo grande con una fiesta de Barbie, causó furor con las imágenes que compartió en Instagram y Twitter, pues se dejó ver en un revelador look con el que destacó al máximo su belleza y su voluptuosa silueta, con la que ha conquistado a millones de fanáticos, pues no deja de sumar seguidores en las redes sociales más importantes.

"Me gustas", fue la frase con la que Ruiz acompañó la fotografía en la plataforma de Meta con la que robó miles de miradas, pues posó sobre un sofá y mostrando su curvilínea silueta, logrando acumular 248 mil me gusta y miles de comentarios, con frases como: "La más hermosa de todas", "Que hermosa sonrisa tienes preciosa", "Me encanta oh my god", "Fan de esta belleza", "Que preciosa" y "Preciosa y hermosa guapa linda"; entre muchas otras.

Sigue leyendo:

¡La cuñada de todo México! Ale, hermana de Karely Ruiz, se luce son sus fotos de conejita

VIDEO: Karely Ruiz eleva la temperatura en escotado micro vestido

Desde la cama, Karely Ruiz aturde la red con traje de baño