¡La cuñada de todo México! Ale, hermana de Karely Ruiz, se luce son sus fotos de conejita

Con el poder que representa actualmente el mundo virtual, cada vez más personas deciden unirse al furor que representa OnlyFans, un servicio de suscripción de contenido con sede en Londres, en donde las personas pueden obtener ingresos a partir de los usuarios suscritos a su perfil, quienes a su vez reciben contenido exclusivo de imagen, audio y video.

Una de las máximas exponentes dentro de este mundo es la regiomontana Karely Ruiz, que con tan sólo 23 años se ha posicionado como una de las más reconocidas creadoras de contenido, no solamente dentro de la plataforma de contenido sensual, sino que también es solicitada en los medios de comunicación para compartir sus diversas experiencias de vida.

Karely Ruiz y el amor por su familia

A pesar de que algunas personas podrían asegurar que el vender fotografías exclusivas a través de una aplicación es una forma sencilla de ganarse el dinero, lo cierto es que Karely Ruiz ha revelado que realiza estrategias para organizar la creación de su contenido y en más de una ocasión ha dejado ver que valora el dinero que gana, pues es de recordar que antes de ser una estrella de Internet ella vivió diversas carencias en materia económica al lado de su familia.

Sin embargo, Karely ahora mantiene a su familia y cuida de sus hermanos menores, una de sus consanguíneas es precisamente quien ahora ha llamado la atención a través de redes sociales, pues al parecer heredó la belleza de la reina de OnlyFans, al mismo tiempo que le aprendió el amor de posar frente a la cámara.

Ale Ruiz conquista en traje de conejita

Se trata de Ale Ruiz, la hermana menor de Karely Ruiz, quien también tiene un destacado número de seguidores debido a que constantemente suele subir fotos en donde muestra su definida figura, pero a diferencia de su hermana, Alejandra es una persona más introvertida y reservada, pero esto no impide que sea toda una influencer, pues acumula poco más de 700 mil followers tan sólo en Instagram.

A pesar de que no hay mucha información respecto a Ale, se sabe que tiene aproximadamente 16 años y que es sumamente parecida a la modelo de OnlyFans, no obstante, ha preferido mantenerse en el anonimato y de hecho Karely ha dado a conocer que a su pequeña hermana no le interesa ser famosa, pero ya es una persona popular en el mundo de las redes, especialmente desde que Karely aseguró que su hermana es "la cuñada de todo México".

