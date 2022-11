Karely Ruiz paraliza la red en bikini metálico

Karely Ruiz está de viaje con su hermana Ale, llamada la cuñada de todo México, y algunos amigos. Desde el puerto de Acapulco se lució con los mejores looks. En sus cuentas oficiales de redes sociales compartió las imágenes en las que se le ve posando con atrevidos atuendos, como un micro bikini metálico con el que paralizó la red y volvió a confirmarse como una de las influencers más sensuales, además de coronarse como la favorita en bañador.

La regiomontana ha ganado popularidad en las plataformas digitales por mostrar sus curvas en los diseños más reveladores con los que roba miradas y se confirma como una de las mujeres más bellas y exitosas de OnlyFans, en la que comparte contenido exclusivo y compite con otras celebridades, como Yanet García, Sugey Ábrego y Celia Lora, con ésta última de hecho ha realizado algunas colaboraciones.

Karely Ruiz enciende la red en micro bikini

La guapa regiomontana, que cumplió 22 años el pasado 28 de octubre y celebró a lo grande con una fiesta de Barbie, causó furor con las imágenes que compartió en Instagram y Twitter, pues se dejó ver en un revelador look con el que destacó al máximo su belleza y su voluptuosa silueta, con la que ha conquistado a millones de fanáticos, pues no deja de sumar seguidores en las redes sociales más importantes.

Karely conquista en diminuto bikini. Foto: IG @karelyruiz

"Me gustas", fue la frase con la que Ruiz acompañó la fotografía en la plataforma de Meta con la que robó miles de miradas, pues posó sobre un sofá y mostrando su curvilínea silueta, logrando acumular 248 mil me gusta y miles de comentarios, con frases como: "La más hermosa de todas", "Que hermosa sonrisa tienes preciosa", "Me encanta oh my god", "Fan de de esta belleza", "Que preciosa" y "Preciosa y hermosa guapa linda"; entre muchas otras.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, logró sumar miles reacciones en la plataforma de Meta, y otros miles de corazones en Twitter, en donde se mostró más atrevida al posar de espaldas, imagen con las que sus fanáticos le hicieron saber que quedaron encantados con la sesión que compartió, por mostrar su coqueto bikini metálico que llama la atención por su diseño muy pequeño.

La regiomontana dejó poco a la imaginación. Foto: IG @karelyruiz

La influencer, que ganó fama después de visitar al actor Andrés García y ser retratada en un sensual bikini, hoy se coloca como una de las más exitosas en las redes sociales, pues tan sólo en Instagram cuenta con 7.1 millones de seguidores, cifra que va en aumento, gracias a sus fotografías en las que se luce con los atuendos más cortos y atrevidos, como lo ha dejado ver en los últimos días.

La guapa modelo de OnlyFans no para de causar impacto en las redes con sus atuendos, los cuales se caracterizan por ser descubiertos o entallados, como lo hizo en esta ocasión con su atuendo perfecto para llamar la atención en un día de playa, pues el pequeño bañador de dos piezas combina la sensualidad y el brillo, gracias a su tela metálica.

En Twitter se muestra más atrevida. Foto: TW @karelyruiz_mx

