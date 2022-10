Danna Paola se transforma en "vampira" con dramático cambio de look

La temporada de Halloween nos dejó los cambios de looks más dramáticos y si esta mañana Thalía presumía que el cabello corto era perfecto para lucir en tendencia, ahora Danna Paola llegó a confirmar la tendencia con una transformación poco esperada, pero muy icónica. Por supuesto, fue cuestión de minutos para que sus millones de fans aplaudieran esta nueva imagen y la llenaran de halagos.

A través de su cuenta de TikTok, donde la cantante acumula 17 millones de seguidores, presumió su disfraz de última hora para este Halloween, ya que según afirmó en la breve descripción "no tenía disfraz". A pesar de ello se convirtió en una vampira con un look total black, maquillaje de impacto y un filtro que ayudó a dar los toques finales; sin embargo, lo que para nadie pasó por alto fue su dramático cambio de look en el que se despidió de su melena castaña y XXL para darle la bienvenida a uno de los estilos más populares del otoño.

En este look de Halloween, la intérprete de "Amor ordinario" se lució con una peluca en tono negro, que además destaca por un corte a la altura de las clavículas y con mucho volumen en la parte superior. Asimismo, demostró que los flequillos ya son indispensables para cualquier look y este no fue la excepción ya que apostó por uno asimétrico y degrafilado que es ideal para estilizar el rostro.

Así sorprendió este domingo. (Foto: TikTok @dannapaola)

Con este nuevo look, Danna Paola también agregó un maquillaje muy elaborado en el que destacan unos impactantes labios rojos y brillantes que acaparan toda la atención y que además combinan a la perfección con un delineado, también rojo, que no sólo ayuda a conseguir la imagen de una vampira, sino también renuevan la imagen de los ojos y de la mirada.

De acuerdo con la también actriz, no vasta con agregar maquillaje, sino también conseguir una imagen muy glamurosa, llena de estilo y con un toque muy sensual y retador. Para ello alargó sus ojos con un delineado inferior que extendió hasta la mitad de los párpados móviles. Mientras que para terminar con el look agregó máscara de pestañas, además de peinar y estilizar sus cejas.

Por su parte, sus fans aprovecharon para llenarla de halagos, así como para pedirle que regrese a la actuación, ya que en su video recreó uno de los audios más virales de "Euphoria". "A ella todo le queda bien", "Danna Verónica", "sus labios en rojo", "no la reconocí", "se ve increíble" y "qué hermosa" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

¿Te gusta su imagen para Halloween? (Foto: TikTok @dannapaola)

