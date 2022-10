Video: Thalía conquista la red con body de látex y botas altas

Vaya sorpresa que se llevaron los seguidores de Thalía la mañana de este domingo, pues la guapa cantante sacó su lado más sensual y glamuroso para darle la bienvenida al Halloween. Al igual que muchas otras celebridades, la también actriz usó su cuenta de Instagram para compartir su look más "terrorífico", esta vez caracterizada como una atractiva brujita y para ello apostó por un look de látex con el cual presumir sus curvas y los halagos no se hicieron esperar.

"Psycho Bitch Halloween. Quiero ver todos sus disfraces yaaa", escribió la famosa para acompañar un video que en cuestión de minutos acumuló miles de likes. Y es que para sorprender a sus fanáticos, Thalía presumió su transformación del atuendo típico del domingo con un chándal, playera, tenis y con el cabello más rebelde que nunca; asimismo, llevaba consigo unas botas altas brillantes que terminó por ventar y así lograr la transición perfecta.

Una vez que las botas quedaron volando por los aires el look de descanso cambió al disfraz más atractivo para mujeres de más de 50 años, al menos así lo confirmó la protagonista de "María, la del barrio", pues además de llevar las botas altas ya puestas para cubrir sus piernas, también sorprendió con un body de látex ajustado al cuerpo y con el que presumió importantes escotes que se robaron toda la atención.

Así sorprendió Thalía con su transformación. (Foto: IG @thalia)

Y es que además de dejar las piernas al descubierto, el body de látex destaca por tener un escote en forma de corazón, además de un par de tirantes delgados que ayudan a crear armonía con la prenda. Por otro lado, y con la intención de seguir luciendo icónica para este Halloween, Thalía también enfundó sus brazos en un par de guantes largos que terminaron de dale un toque glamuroso al look.

Por otro lado, en su intento por conquistar la red, la guapa intérprete de "No me acuerdo" se olvidó de su melena XL y castaña para lucir una peluca con la que confirmó que el tinte negro es el nuevo rubio y que los cortes a la altura de los hombros y con flequillo recto siguen causando sensación este otoño.

"Estás hermosa", "súper bella", "una diosa", "siempre diva" y "esa psycho bitch nos tiene locos a todos los fans, este va a ser un éxito mundial", se lee en los comentarios; el último de ellos en referencia no sólo al disfraz de Thalía, sino también a su nueva canción titulada "Psycho Bitch" con la que anunció su regreso a la música.

