Ninel Conde paraliza la red con micro bikini dorado que resalta su figura

Hace unas cuantas semanas atrás, Ninel Conde se consintió con unas lujosas vacaciones por distintos países de Europa y a su regreso confesó que había ganado peso debido a que no se limitó en probar todos los manjares que se le atravesaron en su camino, no obstante, desde entonces “El Bombón Asesino” dio una extraordinaria muestra de disciplina y se sometió a un riguroso proceso para poder recuperar su silueta lo más pronto posible y hace apenas unas horas la actriz y cantante mostró los resultados en sus redes sociales dejando boquiabiertos a todos sus fans debido a su impactante belleza.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la entrañable “Alma Rey” de “Rebelde” publicó un video para presumir su escultural silueta y para ello se grabó frente a un espejo luciendo un atrevido micro bikini dorado con el cual pudo mostrar casi en su totalidad su espectacular cuerpo, el cual, logró recuperar en pocas semanas gracias a una rigurosa dieta y a una gran cantidad de ejercicio.

En su video, Ninel Conde posó de distintas formas para que se pudiera apreciar de todos los ángulos posibles el resultado de su trabajo y disciplina. Algunas de las zonas de su cuerpo que más quiso presumir “El Bombón Asesino” fueron su abdomen, en el cual se marcaron todos sus músculos, sus tonificadas piernas y también presumió la zona de sus glúteos, además, la también empresaria hizo énfasis en que no estaba utilizando ningún tipo de filtro, por lo que lo que se estaba viendo en su video es exactamente como luce en lla vida real.

Pese a que el impactante video de Ninel Conde fue difundido a través de sus historias de Instagram, las imágenes no tardaron en llegar a otras plataformas y páginas administradas por sus fans donde comenzaron a lloverle decenas de halagos gracias a su arrolladora belleza.

“Todo un bombón”, “No necesitabas nada, estás bellísima”, “Cada día más chula”, “¡Qué cuerpazo!”, “La sensualidad hecha mujer” y “Simplemente espectacular” fueron algunos de los halagos que se llevó la actriz nacida en el Estado de México.

Ninel Conde, una vida de contrastes

Actualmente, Ninel Conde tiene 46 años de edad y se encuentra atravesando por un gran momento en su carrera artística pues, pese a que se encuentra alejada de la actuación, ha encontrado en la música la manera de mantenerse vigente y dentro del gusto del público, además, es todo un fenómeno en redes sociales desde que incursionó en la venta de contenido exclusivo a través de OnlyFans donde tiene miles de seguidores.

Ninel Conde sigue conservando la espectacular figura con la que se dio a conocer hace más de dos décadas. Foto: IG. ninelconde

Cabe mencionar que, desafortunadamente en el plano personal, Ninel Conde no la está pasando nada bien pues hace unas semanas denunció que su ex, Giovanni Medina, no le ha permitido ver a su hijo Emmanuel desde hace un par de meses, por lo que “El Bombón Asesino” señaló que emprendería una nueva batalla legal para poder pelear por la custodia del menor, a quien ha calificado como el único y auténtico “hombre de su vida”.

