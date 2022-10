Ninel Conde cautivó a todos con sus piernas perfectas

Ninel Conde es una de las mujeres que más seguidores a ganado en las redes sociales. La cantante cuenta con unos fanáticos muy activos que le dejan comentarios de los más diversos cada vez que sube una imagen. Es que Conde, no tiene vergüenza de mostrarse al mundo como tal cual es.

Pero no es todo redes sociales para la actriz, hace muy poco tuvo un mal momento en Estados Unidos y ella explicado que paso. Es que la mexicana no se presentó a trabajar al evento ‘Taco and Michelada Fest’ de Lynwood, California, realizado este fin de semana. Según conto ella en persona, no habrían respetado lo hablado.

Ninel Conde. Fuente: Instagram @ninelconde

“No me sería posible presentarme por cuestiones de intermediarios que no cumplieron las condiciones para que yo pudiera viajar. No completaron el 50% de anticipo para la fecha”, dijo Ninel Conde sobre lo sucedido. Algunas de las agrupaciones asistentes al evento consideraron que la gente no asistió a causa de la “mala logística” y “falta de publicidad del evento”.

De todas formas, la actriz y cantante no se mete en esos rollos y sigue su vida a pleno. De hecho, hace muy pocas horas se la vio subiendo una imagen muy sensual a su cuenta de Instagram donde se puede observar toda su belleza. Con un mini short blanco, Conde muestra unas piernas perfectas sin anda de celulitis.

Ninel Conde. Fuente: Instagram @ninelconde

Y como un cierre a todo lo que le paso en el evento frustrado, Ninel Conde puso debido de la imagen unas palabras muy polémicas “Cuando te aprendes a amar, descubres que tu mejor compañía eres tú misma”. Supuestamente la cantante estaría haciendo referencias al mal momento que paso en todos estos días.