La pena que enfrentaría Belinda por su amor a los animales exóticos

Ya sea por haber terminado su última relación con Christian Nodal o por no devolverle el anillo a su exprometido, Belinda regresó a estar en el ojo del huracán y ahora tendría problemas con la justicia en México por poseer animales exóticos en peligro de extinción.

Y es que a través de la cuenta de Twitter, Reporte Valle de Toluca, informó que la cantante de origen español atraviesa un gran problema por poseer una guacamaya de color blanco.

De acuerdo con los vecinos de la intérprete de "Egoísta", fue acusada con autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) al enterarse de que tenía un ejemplar como mascota.

Belinda fue denunciada ante la Profepa Foto: Twitter @reportetoluca

Cabe recordar que la también actriz poseía un mono araña, quien incluso adquirió joyas de alto valor para "adornarlo" cuando aún sostenía una relación con el intérprete de "Adiós Amor"; sin embargo, los funcionarios del órgano gubernamental no encontraron evidencia de la presencia de este tipo de primates miniatura.

Contrario a esto, al interior de la vivienda ubicada en la colonia Pedregal, Coyoacán, de la Ciudad de México de la intérprete de "Boba niña nice", encontraron una exótica especie en peligro de extinción; una ave conocida popularmente como Cacatúa Alba. Esta especie es originaria de algunas islas de las Molucas septentrionales, en Indonesia, por lo que en México se requiere de un permiso especial para poder poseer a este animal.

Belinda tuvo un cachorro de león Foto: Especial

¿Cuánto pagaría Belinda por poseer animales exóticos?

El hermano de Belinda, Ignacio Peregrín, recibió a los servidores de la Profepa atendiendo la denuncia de los vecinos, quienes le solicitaron los documentos pertinentes que acreditaran la estadía legal en el país del ave; sin embargo, no hubo documentos por lo que procedieron a decomisarla, esto de acuerdo con el reporte de la agencia RT.

Según datos del portal de aves exóticas, esta especia puede medir hasta 45 centímetros y puede pesar hasta un kilogramo, tiene un pico con tonos grises y ojoso marrón.

Vecinos acusaron a Belinda de poseer un ave en peligro de extinción Foto: Twitter @reportetoluca

Por ello, la intérprete de "Bella Traición" podría pagar una multa de entre 370 mil pesos hasta ocho millones 642 mil 500 pesos o podría pasar en prisión hasta nueve años.

¿Qué otros animales ha tenido?

Como si no tuvieran en qué gastar su dinero, esta no es la primera que Belinda es acusada de poseer animales exóticos, ya que en 2017 tuvo que donar un león al Zoológico de Chapultepec, quien lo tenía como si fuera mascota cuando apenas era un cachorro recién nacido, pero no pudo hacerse cargo de él debido al notable crecimiento del felino y sus necesidades especiales.

