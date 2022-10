Belinda: Como un maniquí, sin pelo y con revelador body anuncia su próxima colaboración

Belinda continúa sumando éxito a su carrera en la música y esta vez dejó sin aliento a sus seguidores al compartir el arriesgado look para su nueva colaboración con el cantante español Abraham Mateo, pues para el video musical decidió mostrarse sin su larga cabellera y un arriesgado body con el que dejó poco a la imaginación.

Hace algunos días la intérprete de “Luz sin gravedad” dio un adelanto de lo que sería su nuevo sencillo, aunque se volvió tendencia de inmediato debido al look con el que se dejó ver ya que se veía como si tuviera la cabeza rapada, además de un extravagante atuendo repleto de color y formas con el que lució su impactante figura.

Belinda con look futurista. Foto: IG @jackbedirian

Mientras que Belinda se limitó a compartir la foto y etiquetar a Abraham Mateo, éste fue quien dejó ver que algo grande entre ellos estaba cerca con un revelador mensaje: “Me encantaría decirle al mundo lo que hicimos este verano en Madrid…”. La imagen desató una ola de comentarios en los que los fans destacaron la belleza de la también actriz y aseguraron que aún sin cabello lucía más bella que nunca.

Finalmente, este jueves 20 de octubre se reveló el misterio y Belinda lanzó su nuevo sencillo “Me encantaría” en colaboración con Abraham Mateo, en el videoclip se puede ver más del atuendo de la cantante y los detalles en el maquillaje con el que le añadió un toque futurista por el que algunos fanáticos aseguraron que parecía un maniquí, robot o muñeca.

Belinda desata polémica

En medio del escándalo por su look, la cantante dio de qué hablar en su presentación para las "Fiestas de Octubre" en Guadalajara ya que se declaró la "reina de los amarres" con un una supuesta oración. Aunque las críticas no faltaron, algunos aseguraron que se trató de una respuesta a su ex, Christian Nodal, luego de que no hiciera nada ante los insultos que le lanzaron.

“Patrona de los enc*lados, reina de los amarres y del sapito encantado. Te pido me hagas el milagro pa’ que también se enc*len conmigo y mi nombre lo lleven tatuado, amen.”, se escuchaba en pleno concierto de Belinda y la letra se vio reflejada en lo alto del lugar en una pantalla.

Desde anunciar el fin a su compromiso en febrero pasado, la cantante anunció que se permanecería en España para continuar su carrera como actriz y realizar algunos proyectos en la música con talentos de aquel país. Una noticia que no fue bien recibida por los fans mexicanos, quienes no dudaron en externar su total apoyo.

SIGUE LEYENDO:

Belinda es acusada de tener animales exóticos en cautiverio

De espaldas, Belinda se proclama como reina de estilo con su look

VIDEO: Belinda confirma su participación en el 2000's Pop Tour y estas son las sedes de los conciertos