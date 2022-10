VIDEO: Belinda confirma su participación en el 2000's Pop Tour y estas son las sedes de los conciertos

A mediados de enero de este 2022 se dio a conocer la lista de artistas que participan en el 2000's Pop Tour, evento que apela a la nostalgia de los "chavorrucos" en un mundo lleno de reguetón. Entonces comenzaron a sonar con fuerza los nombres de Paty Cantú, Kudai, Motel, Playa Limbo, Fanny Lu y Bacilos; sin embargo, muchos se preguntaron si Belinda participaría, algo que nunca llegó, pero ahora las cosas cambiaron y ya confirmó que estará en Nuevo León y la Ciudad de México.

Fue a través de las historias de su cuenta de Instagram, que la también actriz dijo que estaba emocionada porque le tenía una sorpresa a sus fans: "es que voy a estar como invitada especial en los 2000's Pop Tour este 4 de noviembre en Monterrey y 17 de noviembre en la CDMX. ¡Ahí nos vemos, no pueden faltar!", mencionó no sin antes mandar un enorme beso. Como era de esperarse, esto emocionó a sus seguidores, quienes con toda seguridad buscarán comprar sus entradas.

¿Belinda al rescate del 2000's Pop Tour?

Si bien muchos de los artistas que se han presentado en el evento tienen su fama y trayectoria musical, Belinda es una de las máximas exponentes. En este caso, la periodista Addis Tuñón aseguró que la presencia de la española va a disparar y detonar el concepto que "no estaba funcionando muy bien". Al parecer quien amarró el contrato fue Belinda Schull, madre de la cantante. Por su parte, Gustavo Adolfo Infante preguntó por Danna Paola, cantante que se dio un breake por cuestiones de salud mental.

¿Por qué no estuvo Belinda desde el principio en el 2000's Pop Tour?

La periodista de espectáculos Martha Figueroa fue la encargada de revelar el porqué no participó Belinda en el 2000's Pop Tour cuando fue anunciado. En este caso la razón fue porque el elenco no estaba a la altura. Fue a través del programa Con Permiso: "Que no, que el elenco este no está a su altura, que ella no se anda codeando con cualquiera y que mejor se quedaba con su Nodal. Que no tenía porque andar perdiendo su tiempo en los conciertos".

La comunicadora explicó que Belinda tendría el contrato más caro de la historia de Bobo Producciones, pero que ni así dio su brazo a torcer: "La que iban a presentar como parte del proyecto así súper mega estrella, punta de lanza, era Belinda. Porque dijeron 'con que Belinda vaya a los conciertos, se nos va a llenar'. Nos enteramos que le ofrecieron el contrato más caro de la historia de Bobo Producciones, de la compañía de Ary (Borovoy) y que no aceptó", explicó.

