Karely Ruiz baila en micro vestido negro y deja poco a la imaginación

Además de ser considerada como la reina de OnlyFans, Karely Ruiz destaca por ser toda una modelo y aunque no es profesional, lo hace de manera magistral cuando se trata de enseñarles a sus seguidores de redes sociales las diferentes prendas que adquiere para sus sesiones fotográficas o para salir de antro. En este caso, no se aguantó las ganas de presumir un vestido negro con aberturas que no pasan desapercibidas, además del escote que no deja nada a la imaginación.

Fue a través de las historias de su cuenta de Instagram donde la originaria de Monterrey, Nuevo León, compartió algunos videos donde lo lució en su máximo esplendor. En este caso, ella quedó encantada, pero también buscó la opinión de su público fiel: "Oigan, vean este vestido, está 10 de 10. Califíquenme, cuánto le dan", dijo frente a la cámara, misma que captó que no estaba usando ropa interior ya que al parecer, el modelo así lo obliga.

Tras mandar un beso se despidió de todos y continuó la siguiente historia en la que hizo gala de su rostro con el filtro de pecas para que se apreciara el atuendo desde arriba. De igual forma, Karely Ruiz aprovechó para reiterar la rifa que hará de una liposucción con su médico cirujano, algo que le han estado preguntando mucho. Cabe destacar que le ha tenido que hacer frente a muchos de sus haters quienes la critican por sus "arreglitos", pero la demanda de sus rifas son todo un éxito.

Karely Ruiz quedó enamorada de su vestido (Foto: Captura de pantalla)

Karely Ruiz le pide a sus seguidoras que estén atentas a la rifa de la lipo

Desde hace unos días, Karely Ruiz comunicó a través de sus redes sociales que con motivo de su cumpleaños, el cual celebrará el próximo 28 de octubre se va a poner la del Puebla y regalará una lipoescultura con el doctor Jorge Baqueiro, quien es el responsable de la figura que tantos corazones ha robado. Aunque no ha dado mucho detalle, lo único que pidió es que estén atentas a lo que van publicando; al final le deseó suerte a todas las interesadas que participen.

Karely Ruiz es para muchas un referente de la moda (Foto: IG @karelyruiz)

"Hola, hermosas. Me están preguntando mucho que cuándo se va a rifar la lipo. Estén pendientes de las historias de las redes sociales de mi cirujano y mías. Aquí les voy a a dejar su Instagram porque ya mero, ya mero quiero que participen. Mucha suerte a todas y lo hago de todo corazón. Un besito", mencionó la ex estudiante de Enfermería. Después de su comunicado, cambió de app y se aventó un baile para TikTok, donde también ha tenido un éxito brutal.

Con seguridad, Karely Ruiz echará la casa por la ventana para celebrar su onomástico, pues así lo ha dejado ver en cada una de las reuniones que tiene con sus amigos en su casa, desde donde presume sus disfraces para Halloween. En este caso, la dinámica podría ser que la ganadora será aquella que tenga un atuendo original y aterrador. No obstante, más vale seguir sus instrucciones.

Karely Ruiz es considerada la reina de OnlyFans (Foto: IG @karelyruiz)

