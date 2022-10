VIDEO: Gabe Adams, el joven que se maquilla sin manos ni piernas y es estrella de las redes sociales

Uno de los más grandes misterios que las mujeres guardan celosamente es su habilidad para aplicarse el maquillaje en el transporte público. Lo que parece que será un completo desastre resulta ser todo lo contrario, pues al bajarse de la unidad, lucen como verdaderas estrellas de la televisión. Sin embargo, parece que existe alguien que las ha superado por mucho, se trata de Gabe Adams-Wheatley, un joven que radica en Estados Unidos y es la sensación de TikTok por maquillarse sin tener ¿manos ni pies?

Así es, el chico de 24 años nació sin sus extremidades por el síndrome de Hanhart o síndrome de hipoglosia-hipodactilia que padece, pero eso no le ha impedido llevar una vida normal. Ahora, apoyado por las redes sociales, demostró su capacidad para utilizar de manera magistral cada uno de los cosméticos sobre su rostro convirtiéndose así en toda una estrella de TikTok, plataforma donde se han viralizado sus múltiples videos.

Gabe Adams-Wheatley es originario de Brasil, pero su madre lo dio en adopción cuando tenía 9 meses de vida. Quizá por el número de hermanos que tenía, pues con él eran 13 en total. Sin embargo, una familia de Utah, Estados Unidos, le dio un hogar donde creció feliz. Al parecer, sus padres adoptivos le dieron mucho amor, pues él creció con una enorme seguridad y nunca encontró limitantes: estuvo en concursos de talentos en la escuela donde hasta se unió al grupo de danza. No obstante, tuvo la idea de aprender a maquillarse y hacer una presentación al respecto.

Gabe Adams y su habilidad para maquillarse solo

Muchos podrían pensar que Gabe Adams pagó un curso de maquillaje o tuvo a alguien cercano que le ayudo en el proceso, pero no, él sólo se dedicó a observar a su madre y hermanas cuando aplicaban uno a uno cada producto. Ya con una idea precisa se aventuró a observar los múltiples tutoriales que existen en las redes sociales, especialmente en YouTube.

"Cuando comencé a maquillarme, la mejor manera que se me ocurrió fue acostarme y poner una toalla en el suelo para no manchar la alfombra con ningún producto. Me maquillaba acostado, pero siempre tenía que levantar la cabeza y me torcía el cuello, porque no era la mejor posición para hacerlo", declaró el joven a PopSugar a principios de julio del 2022.

Como mucha gente que tiene una condición especial, Adams-Wheatley también tocó el terreno de los oradores motivacionales, pero con la llegada de la pandemia por el Covid-19, ya no pudo hacer sus presentaciones lo que le permitió afinar su habilidad para maquillarse y volverse toda una celebridad. Está convencido de que el mundo de los cosméticos es una forma de "expresión y creatividad, más no un proceso al que una persona debe someterse para entrar en los cánones de belleza".

Ahora que se acerca Halloween, no es ajeno a la celebración y también demostró que se puede poner varios colores para lucir terrorífico. En este caso, también ha compartido videos donde muestra su proceso para convertirse en una calabaza macabra. La grabación lleva por nombre "Pumpkin babe!!!" y tiene, hasta el momento, cerca de 90 mil likes. Por su parte, muchos de los internautas expresaron asombro, pues no son capaces de hacer lo mismo: "ni yo que tengo 2 manos se hacer eso", "Yo ni se delinearme pero te quedo hermoso", fueron algunos de los mensajes que se pueden leer.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Biby Gaytán divide opiniones tras presentar su rostro al natural y maquillarse

VIDEO: Albañil humilla a joven fitness, le ganó en 2 de 3 pruebas de fuerza

FOTOS: Karely Ruiz, Issa Vegas y Yanet García, las 3 conejitas que subirán la temperatura en Halloween