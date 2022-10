VIDEO: Biby Gaytán divide opiniones tras presentar su rostro al natural y maquillarse

La década de los 90 fueron dorados para la actriz Biby Gaytán, pues fue la protagonista de diversas telenovelas como "Baila conmigo", "Dos mujeres, un camino" o "Camila", entre otras no menos importantes. Ahora, a pesar de que se pasó muchos años alejada de la pantalla chica, regresó con nuevos aires y convertida en toda una princesa. Si bien las nuevas generaciones la están conociendo ella de inmediato se ha dado a querer a pesar de no ser la famosa del momento, pero eso no le preocupa, pues se vale de las redes sociales para mantenerse en contacto con su público.

Ahora desde su cuenta de Instagram, la esposa del también actor Eduardo Capetillo, mostró completamente natural su rostro para dar cátedra de maquillaje. La conductora de 50 años presentó las marcas naturales de su edad; sin embargo, esto poco le importó a sus seguidores, quienes le echaron porras y reconocieron sus habilidades para ponerse guapa con solo 3 productos de una marca reconocida para quedar espectacular.

Teniendo como canción de fondo "Take My Breath Away", interpretada por EZI, Biby Gaytán se postró frente a la cámara con una camiseta blanca, aretes de aro dorados y una cola de caballo como peinado. Con una enorme sonrisa procedió a aplicar la base que toda chica aplica sobre su cara limpia, mismo que dejó ver las pequitas que siempre ha ocultado. "Para un acabado natural, uso la misma base en diferentes tonos para darle dimensión a mi rostro", explicó.

Una vez que terminó, se colocó rímel en las en las pestañas y después labial en tono "rose". El toque final fue dejarse el pelo suelto, mismo que tenía algunos rizos:

"Toda belleza tiene una base, los tonos que yo utilicé fueron:

15C tono claro

21C tono medio

37C tono contorno"

¿Cuál fue la reacción en redes sociales?

Para empezar, la mayoría de las jóvenes y no tan jóvenes advirtieron que iban a desatender sus obligaciones para seguir el tutorial de Silvia Gaytán Barragán, nombre real de la artista chiapaneca. Al haber ofrecido instrucciones precisas, con pocos productos para quedar increíble, fue natural que quisieran seguir sus pasos.

Por otro lado, se encuentran aquellos que la elogiaron en todo sentido y hasta le preguntaron por lo que come y las actividades que hace, pues a su parecer luce encantadora: "Hola Biby cuando haces un video de tu alimentación, que comes y a que hora comes ,me encantaría ver un video así...gracias", "Pareces de 27 años" y "Como estas de conservada, que cremas usas para esa piel tan joven e hidratada?", fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar.

Biby Gaytán es una actriz admirada por varias generaciones (Foto: IG @capetillo_eduardo

Sin embargo, las opiniones nuca están cargadas 100 por ciento para un lado y no faltaron las usuarias que no se guardaron nada y le hicieron otras observaciones, como que tiene un físico demasiado delgado, que su maquillaje resulta estar muy cargado y por ello no se ve bien o que es casi perfecta, pues sólo debe blanquearse los dientes. Sin embargo, de inmediato la defendieron a capa y espada: "es que la gente tiene que saber que todos envejecemos. La novela de 'Dos mujeres, un camino' fue hace más de 20 años. Busca un espejo y fíjate si eres la misma persona de 10 años atrás. Todos cambiamos al pasar de los años", respondió una usuaria.

