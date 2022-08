Biby Gaytán da cátedra de moda en vestido azul y rejuvenece

Biby Gaytán deja claro con sus publicaciones en redes sociales que tiene el secreto de la eterna juventud, pues es algo que sus fans no dejan de admirar, ya que afirman luce igual que hace 20 años, y así lo dejó ver en su Instagram con un video en el que presumió un vestido azul con el que dio cátedra de moda.

Gaytán es originaria de Chiapas, comenzó su carrera a finales de los años 80, luego de ser elegida en una audición para formar parte del grupo "Timbiriche". En 1991, realizó su primera telenovela con el papel de Marimar en "Alcanzar una estrella II", y desde ese momento se convirtió en una de las favoritas de la farándula.

La actriz y cantante, de 50 años, tiene una carrera sólida, aunque se retiró por varios años para dedicarse a su familia. Actualmente se ha consolidado como una de las más hermosas del espectáculo, confirmando que el tiempo es su gran aliado, pues cada día rejuvenece.

La actriz presume su eterna juventud. Foto: IG @bibygaytan

Biby Gaytán se luce con vestido azul y conquista

Fue este lunes cuando Gaytán compartió con sus fans en la popular plataforma, en la que cuenta con 1.6 millones de seguidores, un clip en el que se lució con un vestido de estilo huipil, pues se trata de una pieza de corte recto en tono azul cielo que combinó con sandalias metálicas.

"Siempre me he sentido muy orgullosa de ser mexicana!!! Gracias querida Claire por este hermosísimo diseño de @casildamut hecho con manos mexicanas!!! Adoro tus creaciones!!! #HUAPANGODEMONCAYO", escribió Biby para acompañar la publicación en la que ha recibido más de 20 mil "me gusta".

En las imágenes se puede ver a la actriz y cantante, que comenzó su carrera a finales de los años 80, luciendo un estilo perfecto para los días de verano, pues se trata de una fresca y moderna pieza, la cual destaca por su color celeste y su diseño de bordado en la parte media.

Biby conquista con sus looks. Foto: IG @bibygaytan

"Hermosa !!!!", fue el mensaje con el que respondió el clip su esposo, el actor Eduardo Capetillo, con quien se casó en el año 19954 y con quien formó una gran familia, pues recordemos que la pareja tiene cinco hijos, Eduardo (27), Ana Paula (25), Alejandra (22) y los mellizos Manuel y Daniel, de 8 años.

Biby Gaytán se ha convertido en una de las celebridades de la farándula mexicana con mejor estilo para vestir, dando cátedra de moda con cada uno de los looks que luce en redes sociales, y lo confirmó con su outfit que dejó encantados a sus fans, y con el que también demostró que los años no pasan por ella.

MIRA EL VIDEO: