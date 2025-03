Análisis de Eternal Strands, el videojuego que combina la creatividad y la magia con el estilo de Zelda y Dragon Age

Los juegos del género RPG son unos de los favoritos de los gamer, por ello no sorprende que de vez en cuando aparece una nueva joyita que cautiva a los jugadores, prueba de ello es lo que hicieron en la desarrolladora Yellow Brick Games con Eternal Strands, un título que mezcla la acción y la aventura de una forma perfecta, al grado que tiene un estilo muy marcado como Zelda y Dragon Age.

Lo anterior no es de sorprender, ya que Mike Lidlaw (ex director creativo de la saga Dragon Age) encabeza este título que lo tiene todo: magia, creatividad, aventuras y un mundo totalmente nuevo y diferente al que hemos visto en otros títulos del género. Así que si no has escuchado de este videojuego, te invitamos a que le des una oportunidad después de revisar el análisis que hicimos en El Heraldo de México.

¿De qué trata Eternal Strands?

En el apartado visual, es sencillamente hermoso, porque usan una paleta de colores muy vivos que encuentras esa similitud al estilo de The Legend of Zelda Breath of the Wild y hasta con Monster Hunter. FOTO: Especial

En Eternal Strands asumirás el rol de Brynn, una joven y valiente Tejedora (un pueblo poderoso por sus conocimientos en la magia, que también combina el uso de la espada y la hechicería) que se embarca en una misión para reclamar el legado cultural de su pueblo. Con un dominio de poderosas habilidades y un arsenal de armas mágicas, Brynn se enfrentará a una variedad de enemigos, desde constructos humanoides hasta bestias colosales.

Para llevar a cabo tu misión, deberás utilizar el entorno y la temperatura a tu favor mientras luchas contra criaturas fantásticas; por ejemplo, puedes manipular el aliento ardiente de un dragón para derrotar a sus secuaces de hielo. Escala cada pared y usa habilidades arcanas para forjar nuevos caminos. Explora el mundo, descubre los secretos perdidos del Enclave y enfréntate a titanes épicos en tu viaje.

¿Cómo es el gameplay?

Mike Lidlaw (ex director creativo de la saga Dragon Age) encabeza este título que lo tiene todo: magia, creatividad, aventuras y un mundo totalmente nuevo. FOTO. Especial

Como todo buen RPG de Acción, Eternal Strands cuenta con unas dinámicas de combate muy bien marcadas, ya que Brynn cuenta con una espada, un escudo y un arco para defenderse de todos los enemigos, pero algo que puede maravillar a los jugadores es que necesitas desarrollar lo mejor posible al personaje, por lo que podrás mejorar las armas y las armaduras con todos los elementos que vas encontrando en el camino.

Aunque pareciera sencillo, los combates con los enemigos comunes pueden resultar entretenido y no tan desafiantes, pero cuando debes enfrentar a los Arks (enemigos colosales) la cosa se pone más complicada, ya que deberás usar la capa de Brynn, la cual puede canalizar la magia para realizar hechizos con elementos como el fuego y hielo, pero también cuentas con habilidades telequinéticas para mover algunos objetos.

Creo que uno de los grandes aciertos de Yellow Brick Games consiste en usar todo lo que rodea a Brynn, ya que los combates son inteligentes, complicados (pero no imposibles) y necesitas usar la física.

Con lo anterior nos referimos a que si te enfrentas a un dragón, necesitas emplear la magia del hielo para contrarrestar los efectos del fuego, por ejemplo, debes reducir la temperatura del ambiente y hasta del piso, porque con cada llamarada puede representar un riesgo para Brynn. Por otro lado, también debes emplear el fuego para derretir caminos en los que la nieve o el hielo impide su paso, pero también debes aprender cuáles elementos afectan más a ciertos enemigos.

Un mapa amplio para explorar

Para llevar a cabo tu misión, deberás utilizar el entorno y la temperatura a tu favor mientras luchas contra criaturas fantásticas. FOTO: Especial

Si eres de esos jugadores que disfrutan explorar, entonces te avisamos que disfrutar de Eternal Strands, porque no sólo sentirás esos deseos de revisar cada rincón, puesto que puedes escalar para llegar a puntos elevados en busca de más elementos para perfeccionar tus habilidades y armas.

Para esto, deberás usar el campamento, un punto en el que puedes mejorar todas tus habilidades e incluso interactuar con otros personajes para determinar dónde puede continuar tu aventura. Sin embargo, algo que sí puede resultar un tanto frustrante para algunos jugadores es que si mueres antes de llegar al campamento, perderás todo lo que hayas recolectado, por lo que hay que ser cautelosos.

En el apartado visual, es sencillamente hermoso, porque usan una paleta de colores muy vivos que encuentras esa similitud al estilo de The Legend of Zelda Breath of the Wild y hasta con Monster Hunter. Incluso, algunas de las cinemáticas son al estilo de animación gráfica. Eternal Strands no podría ser perfecto, ya que hay algunos elementos que no me gustaron, por ejemplo, que no tiene subtítulos en español. FOTO: Especial

En los momentos en los que sientes que se explota al máximo el motor gráfico Unreal Engine 5 es cuando estás peleando con los enemigos colosales, porque todo el escenario luce detallado y muy bien hecho, así que son enfrentamientos que no sólo serán apasionantes también lucirán increíbles.

No todo es miel sobre hojuelas

En definitiva, si buscas un juego entretenido y con innovadoras mecánicas de combate, Eternal Strands es el videojuego que necesitas. FOTO: Especial

Como todos los títulos, Eternal Strands no podría ser perfecto, ya que hay algunos elementos que no me gustaron, por ejemplo, que no tiene subtítulos en español, así que si no sabes inglés, francés, portugués e chino mandarín es probable que no comprendas al máximo la historia. Aunque todo indica que Yellow Brick Games estaría trabajando en cambiar eso.

A pesar de que no es difícil el juego, hay momentos en que sientes que se repiten un poco los combates, especialmente cuando se trata de los enemigos comunes, porque son un tanto fáciles de eliminar.

Ahora, su tiempo de duración está en el promedio, porque si vas sólo por la historia y sin explorar el mapa, te puedes hacer hasta 15 horas, pero si eres de los que disfrutan de las misiones secundarias podrás concluir Eternal Strands en más de 30 horas.

En definitiva, si buscas un juego entretenido y con innovadoras mecánicas de combate, Eternal Strands es el videojuego que necesitas, no sólo porque sabe combinar los combates con espada, también porque te hace pensar y analizar cómo emplear la magia para tener una ventaja sobre esos gigantescos enemigos.