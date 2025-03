Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa con emotivo mensaje: "Nunca dejarás de dolerme hasta los huesos"

Maribel Guardia sigue siendo tendencia en redes sociales, luego de la controversia con Imelda Garza. La actriz de 65 años de edad recordó a su hijo Julián Figueroa en medio de la polémica y con un emotivo mensaje dedicandolo a su hijo, quien falleció hace casi 2 años.

Cabe destacar que no han sido sus mejores semanas, pues hace tan solo unos días se hizo pública la denuncia de Maribel Guardia en contra de Imelda Garza, al mencionar que no estaba capacitada para cuidar de José Julián por lo que ahora lo recordó en redes sociales.

Luego de compartir en sus historias de Instagram algunos videos sobre adicciones y estar presuntamente dirigidos a Imelda Garza, la también conductora dedicó un post especial para su hijo, quien falleció hace casi dos años en uno de los momentos más complicados de su vida.

Fue en su cuenta de Instagram, donde la famosa y querida actriz compartió un post donde habla de diversas cosas, entre ellas, lo dedico a Julián Figueroa así como el 9M donde casi se cumplen cerca de dos años de la partida a una edad de tan solo 27 años, uno de los momentos más oscuros de Maribel Guardia.

“Papito, hoy 9 de marzo cumples un año y 11 meses que emprendiste el viaje al plano de la luz . Ay Julián, cómo te extraño, carajo. Cómo le explico a mi corazón este vacío, este dolor. Trato de engañarlo para poder continuar, pero en este día siempre recojo pedazos de mi corazón tirados por donde camino, y me cuesta recogerlos. Ven y ayúdame tú a encontrarlos . Nunca dejarás de dolerme hasta los huesos . Te amo, hijo, no me abandones nunca”, dijo Maribel Guardia en su post de Instagram.