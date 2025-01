"No se metan, es problema de ellas": Victoria Ruffo habla sobre la denuncia de Maribel Guardia contra Imelda Tuñón

El conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón ha generado un interés particular en el público, quienes han expresado su opinión al respecto lanzando duras críticas tanto para la actriz costarricense, así como para la viuda del fallecido cantante Julián Figeroa, quien ha perdido la custodia de su hijo José Julián de manera temporal tras la denuncia de su suegra.

En medio de dicha situación , fue la famosa actriz mexicana Victoria Ruffo, quien durante un encuentro con los medios habló por primera vez sobre el caso en el que se ha visto involucrada Maribel, su amiga y compañera con quien ha demostrado tener una buena relación, reafirmando su apoyo hacia ella y expresando el inmenso cariño que le tiene.

"No he podido hablar de ella, pero como amiga que soy de ella guardo mi respeto y mi opinión. La quiero mucho, me gustaría mucho poder abrazarla con todo mi cariño hoy, pero la apoyo en todo lo que haga", declaró Victoria Ruffo.

Asimismo expresó su sentir sobre la postura que a tomado Maribel Guardia para proteger a su nieto ahora que ella también se convirtió en abuela de Tessa, la pequeña hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quien nació a mediados del año pasado.

Finalmente hizo un llamado a las personas que se han pronunciado sobre el caso a través de las redes sociales y que han generado diversos rumores de tráfico de influencias sobre Maribel Guardia, exhortándolos a no opinar sobre un tema que considera como privado.

"La gente que no tiene derecho a opinar, no tienen derecho a meterse en una cuestión que es totalmente privada. Maribel es una gente que tiene mucho tiempo en el medio y muchos amigos porque es una mujer íntegra, cariñosa y muy noble, yo la conozco muy bien. Lo único que le pediría a la gente es que no opinen, que no se metan porque es un problema de ellas y tienen que solucionarlo ellas", comentó.