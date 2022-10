FOTOS: Karely Ruiz lo vuelve a hacer, ahora se disfrazó de Buzz Lightyear para Halloween

Karely Ruiz advirtió desde un principio que octubre sería el mes de los disfraces y así lo ha ido cumpliendo. A través de sus redes sociales la originaria de Monterrey, Nuevo León, ha presentado diversos atuendos dignos para ingresar a cualquier fiesta de Halloween, eso sí, todos tienen la particularidad de ser extremadamente sensuales y en esta última ocasión no fue la excepción: se puso el traje espacial de Buzz Lightyear.

En su cuenta de Instagram y en sus historias, publicó algunas fotografías del resultado de su outfit colorido y de breve tela. En este caso destacaron mucho sus enormes lentes oscuros del tipo ciclista y que, además, hace recordar la figura de Lady Gaga por su atrevido estilo. Otro detalle que no pasaron por alto sus más de 7 millones de seguidores fueron sus largas botas negras plastificadas que utiliza en los mejores eventos a los que la invitan.

Karely Ruiz conquistó a todos como Buzz Lightyear (Foto: IG @karelyruiz)

"¿Quieres ir conmigo al infinito y más allá?", fue lo único que escribió en su publicación, misma que fue toda una sensación, pues sus followers le plasmaron diversos elogios y, en menos de una hora de su publicación, una lluvia de likes; llevaba más de 200 mil. "Que bonitos están los lentes y combina con tu hermosura", "Yo también Quisiera ese cuerpazo, envidia sana Chica. Saludos desde Paraguay...", "Me encantó el disfraz, necesito conseguirlo" y "Hoooooo eres una verdadera muñeca y muy bella corazón", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Los lentes de Karely Ruiz fueron la sensación (Foto: IG @karelyruiz)

Karely Ruiz vuelve a lidiar con sus haters

Pero no todo es felicidad, ya que parece que Karely Ruiz sigue siendo atacada por un grupo de haters, quienes no pueden superar el hecho de que sea una mujer exitosa sin la necesidad de haber tenido que aparecer en la pantalla chica o tener una profesión destacada. Por otro lado, otro tema que no le perdonan es que se haya sometido a algunas cirugías estéticas que le dieron por resultado el físico estético que hoy le da ganancias a través de la plataforma OnlyFans.

Fue en una de las historias de Instagram en la que escribió: "ya dejen de criticarme. Como quiera mlp". En este caso no se pueden ver los comentarios hechos, pero con eso sus seguidores lo detectaron de inmediato. Es necesario recordar que aunque sigan lanzando dardos en contra de la ex estudiante de Enfermería, parece que le envían bendiciones, pues ahora hasta inspiró a un equipo de futbol que plasmó su imagen en su uniforme y de inmediato se viralizó.

Karely Ruiz se volvió a enfrentar a sus haters (Foto: IG @karelyruiz)

La joven que está en vísperas de su cumpleaños, ha sostenido una lucha encarnizada con sus detractores y aun que en principio los ignoraba, parece que ya le colmaron la paciencia, pues les responde apenas detecta que se junta la hostilidad en su contra. Lo cierto es que jamás se ha expresado con palabras altisonantes, pues antes que nada, ella sabe que es una dama que ejerce su pleno derecho a la libertad de expresión en cualquier sentido.

¿Te gustó el disfraz de Karely Ruiz como Buzz Lightyear?

