VIDEO: Karely Ruiz presume vestido entallado y dice que lo usará para "ligar morritos"

Además de ser toda una influencer, Karely Ruiz es una modelo que apenas puede luce cientos de atuendos para enamorar a sus fans en las redes sociales. Cabe destacar que la gran mayoría de los outfits tienen un toque coqueto y juvenil del que ella hace gala y en esta ocasión no fue la excepción: presentó un vestido corto con un pronunciado escote que no dejó mucho a la imaginación.

Fue a través de las historias de su Instagram que la originaria de Monterrey, Nuevo León, presentó la prenda entallada que pertenece a la diseñadora de modas Baci, empresa mexicana con la que colaboró en un mini comercial, pues le dejó a sus seguidoras los datos por si se interesaban en adquirir una pieza similar o por cualquier otra que tengan en exhibición.

Al final de su penqueña mención, Karely Ruiz indicó que se puso el atuendo, que combinó a la perfección con unas largas botas negras, para pescar pareja. En este caso, el chascarrillo se lo permitió porque desde hace un par de semanas le informó a su audiencia que se encuentra soltera y en busca de un amor sin importar el género.

"Véanlo. O sea, saboreenme. ¡No manches!, me lo puse para ir a ligar morritos al parque. ¿Cómo ven?", declaró la joven que abandonó la carrera de enfermería por perseguir el sueño de ser estrella de televisión. Después de esto procedió a cortar el video para aparecer bailando al ritmo de reguetón en ropa interior de color oscuro.

Karely Ruiz dejó a todos con el ojo cuadrado con su ropa interior (Foto: Captura de pantalla)

Karely Ruiz, regalará una liposucción

El tema de las cirugías estéticas con Karely Ruiz le ha dado muchas satisfacciones, pero de igual forma muchos momentos de tristeza debido a que se ha ganado la crítica desmedida de las personas, en especial mujeres, al considerar que de no ser por éstas nunca hubiera llegado al lugar donde se encuentra. A pesar de esto, siempre ha respondido que lo hizo porque pudo y no porque lo necesitara, pues se considera una mujer hermosa con un buen cuerpo.

De entre las cosas que se hizo la regiomontana fue la lipoescultura, misma que le dio excelentes resultados y que ha cuidado a base de ejercicio y sana alimentación. A manera de compartir un poco de lo mucho que recibe por sus entradas a OnlyFans, rifó una para sus seguidoras y ahora con motivo de su cumpleaños volverá a sortear otra a través de su cuenta de Instagram.

"Vean el cuerpazo que me dejó. Véanme, saboréenme, pero bueno, se me anda bajando la blusa. Este 28 de octubre, así que mucha suerte a todas chicas, ya quiero que participen, ya quiero que ganen. Si no pudieron ganar la primera vez, esta segunda vez tienen muchas oportunidades de ganar. Así que recen para que ganen, para que queden hermosas. Las quiero mucho y lo hago de todo corazón", les advirtió a sus seguidoras para que estuvieran atentas.

Karely Ruiz es la sensación de OnlyFans (Foto: IG @karelyruiz)

