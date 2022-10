VIDEO | Karely Ruiz está regalando una liposucción, ¿qué hay que hacer para ganarla?

Karely Ruiz le envió un importante mensaje a todas sus seguidoras con motivo de su cumpleaños número 22; les dijo que en este mes rifará una liposucción con el médico especialista que la atendió y le amoldó la figura. Cabe destacar que esta será la segunda ocasión en la que se pondrá la del Puebla, pues ya antes había regalado una.

Fue a través de sus historias de Instagram que les advirtió que estuvieran atentas a sus redes sociales, pues tenía un importante comunicado que darles. Aunque abrió la interrogante "¿qué será?", dos horas después apareció en un video para darles la grata noticia.

"Les tengo que dar un comunicado a mis seguidoras. Es una sorpresa, ¿qué será?", escribió la originaria de Monterrey, Nuevo León. El mensaje lo escribió sobre una de las fotografías que se hizo en el jardín de su casa enfundada en el outfit de cuero al estilo rockstar.

Karely Ruiz festejará a lo grande sus 22 años (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué hay que hacer para participar?

Ya con otro atuendo, pero no menos sensual que el anterior, Karely Ruiz se postró frente a la cámara y les dijo a sus seguidoras que el próximo 28 de octubre festejará su onomástico y al igual que en otra ocasión rifará una "lipo" con el doctor Jorge Baqueiro, responsable de la figura que presume y enseña en OnlyFans.

"Vean el cuerpazo que me dejó. Véanme, saboréenme, pero bueno, se me anda bajando la blusa. Este 28 de octubre, así que mucha suerte a todas chicas, ya quiero que participen, ya quiero que ganen. Si no pudieron ganar la primera vez, esta segunda vez tienen muchas oportunidades de ganar. Así que recen para que ganen, para que queden hermosas. Las quiero mucho y lo hago de todo corazón", mencionó Karely Ruiz.

Karely Ruiz es la sensación en OnlyFans (Foto: Captura de pantalla)

Aunque no mencionó las instrucciones para que sus fans se quiten unos kilitos de encima, ella siempre recomendó estar atenta a sus redes sociales justo el día mencionado. Cabe destacar que el sorteo podría hacerlo por la madrugada, para que estén atentas a la dinámica que suelte en ese momento. Ojo, pueden ser preguntas sobre sus gustos o datos de sus últimas publicaciones.

Por otra parte destacó su outfit compuesto por una blusa con un profundo escote y un pantalón rojo pegado que le enmarcó a la perfección sus caderas. En esta ocasión no se puso ningún tipo de accesorio; sin embargo, lució más que elegante y coqueta.

