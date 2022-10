VIDEO | Una joven se viraliza al presumir que con 40 dólares es rica en Argentina: "Voy a vivir como una reina"

Para cualquier país resulta una desgracia que su moneda sufra una devaluación (México lo sabe muy bien -1994-), pues los precios de los productos y servicios se disparan, lo que resulta ser un fuerte impacto en los bolsillos de los ciudadanos. Esto es lo que Argentina sufre y así lo hizo ver una influencer de Estados Unidos que fue de visita al país sudamericano. A través de su cuenta de TikTok documentó la enorme cantidad de billetes que recibió a cambio de sólo 40 dólares.

"Me siento tan rica en Argentina, voy a vivir como una reina", es lo primero que se le escucha decir a Mía Andrade en el video donde se le puede ver con una enorme sonrisa, pues visitó muchos lugares turísticos y pudo degustar mucha de la gastronomía de las que destacan enormes pedazos de carne para una parrillada, incluyendo postres como helados típicos: "tienen el mejor helado y tienen helado de alfajor, estoy obsesionada", dijo con evidente emoción.

"Miren estos fajos de billetes, el dinero que ven acá son 40 dólares. Por supuesto, cuanto más barato es para los estadounidenses, más sufren económicamente los argentinos. Si vienes, ¡trata de gastar dólares también!", expresó la joven tras enseñar verdaderos fajos de billetes de colores y diversas denominaciones como si se tratara de una película de acción. Como era de esperarse, las reacciones llegaron de inmediato.

"Mucho I feel so rich pero cuántas copas del mundo tenés", "nos dijo pobres en 20 formas distintas", "me da ganas de llorar el país tremendo que tenemos y lo poco que vale nuestra moneda", "Argenzuela, misma situación nos ocurrió a los Venezolanos y hasta los mismos Argentinos llegaban a disfrutar de la vida de turista rico" y "Me ofende pero lo acepto. Llora en devaluación*", fueron algunos de los muchos comentarios que recibió Mía Andrade.

¿Cuánto es 40 dólares en pesos argentinos?

Ante ésta situación es natural que las personas quieran saber a cuánto equivalen 40 dólares en pesos argentinos. De acuerdo con el tipo de cambio son 6 mil 138 pesos, pues cada billete verde se cotiza en 153 pesos. Ahora bien, este mismo monto de la moneda de Estados Unidos equivale a 801 pesos mexicanos.

Es colosal la cantidad de pesos argentinos comparado con los 40 dólares (Foto: Google Finance)

Argentina tiene una inflación acumulada de 66,1% entre enero y septiembre; el poder adquisitivo de los salarios e ingresos se derrumba mes a mes, por lo que pese a una tasa de desempleo de 6,9%, la pobreza sigue siendo alta (36,5%) con una indigencia de 8,8%. Los movimientos sociales reclaman más ayudas estatales, y han planteado la aprobación de un ingreso básico universal, en momentos en que el gobierno debe reducir el déficit fiscal en consonancia con su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La nación sudamericana se comprometió a reducir su déficit fiscal del 3% del PIB del año pasado a 2,5% en 2022, 1,9% en 2023 y a 0,9% en 2024. Con una inflación que se proyecta en 90% para este año, muchos trabajadores se encuentran con que pese a tener un empleo formal sus salarios están por debajo del valor de la canasta básica, que marca el límite de la pobreza. Un 37% de la población argentina vivía en la pobreza a fines de 2021.

Con información de AFP

