Danna Paola sale en defensa de Shakira tras críticas por su "tiradera" a Piqué

El último sencillo de Shakira en colaboración con Bizarrap Music Sessions #53 ha dado mucho de que hablar; famosos y público en general ha apoyado a la cantante colombiana, otros le han lanzado fuertes críticas, también surgieron rumores de que se trata de un supuesto plagio y se han hecho hasta análisis de las frases del nuevo tema musical y del comportamiento de la cantante en su video.

Danna Paola es una de esas famosas que reaccionaron en su cuenta de Twitter ante la nueva canción de la colombiana, en un primer mensaje, la intérprete de Mala fama salió en defensa de la música en general, como un medio para expresar las emociones.

"La gente siempre tiene mucho que opinar… al final la música es la mejor herramienta para sanar y expresar lo que te de la gana…", escribió.

La intérprete de "Nada" reaccionó a las críticas contra Shakira. Foto: Especial

Su comentario tuvo más de 88 mil likes, poco más de 7 mil retuits y, hasta el momento de esta publicación, 444 comentarios, por supuesto, algunos comentarios a favor y otros en contra. Pero no todo quedó ahí, sino que lanzaría un segundo tuit.

"Y si… las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

La joven de 27 años destacó una de las frases de la nueva canción de la colombiana. Foto: Especial

Este segundo mensaje tendría todavía más reacciones que el primero, al registrar más de 10 mil retuits y 134 mil "me gusta". Entre los comentarios destacan: "En lo personal yo pienso que no hay que satanizar el llorar, llorar es bueno limpia el alma y tranquiliza el dolor yo soy hombre y de manera orgullosa digo que yo lloro y lloro mucho y por todo y a mucha honra", "Pero que facture de verdad, porque casi se va al bote precisamente por no hacerlo" y "Facturan las famosas una mujer común de que manera facturaría sáquenme de mi ignorancia una mujer común se limpia las lágrimas se pone bella y a seguir adelante bueno eso haría y he visto a otras hacerlo porq a veces ni para los hijos dan los tipejos".

La canción más reciente de la barranquillera ha sido todo un éxito, pues en tan solo dos días de haber sido publicada en YouTube ya cuenta con 64,170,293 vistas, así como 5.4 millones de likes y más de 300 mil comentarios. Además, se ha señalado en reiteradas ocasiones en redes que es una indirecta de Shakira hacia su expareja Gerard Piqué, con quien estuvo más de 10 años y procreó a sus dos hijos Sasha y Milan, así como a Clara Chía, la mujer con la que le fue infiel.

