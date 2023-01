Danna Paola: 3 bikinis con los que presumió su belleza este 2023

Danna Paola es una de las famosas que desde inicios de este 2023 no ha dejado de presumir su espectacular belleza, así como su figura esbelta, pues la cantante se ha dejado ver con coquetos bikinis con los que paraliza la red y recibe cientos de comentarios halagadores en las que reconocen su hermosura. La también actriz comprueba nuevamente por qué es un referente de moda para las chicas jóvenes, quienes encuentran en ella una fuente de inspiración, sobre todo para los looks de playa.

La intérprete de "Mala Fama" cerró el año con mucho trabajo, ya que arrancó su gira "XT4S1S TOUR", la cual empezó de manera muy atropellada, pues tuvo que cancelar algunos shows, presentó accidente técnicos y hasta físicos. Así que para las vacaciones de fin de año, decidió irse a las paradisiacas playas de Anguilla, ubicadas en el Caribe oriental, en donde no estuvo sola, pues también fue su novio Alex Hoyer y un grupo de amigos, así lo demostró en sus más recientes fotos en su cuenta de Instagram.

3 bikinis con los que Danna Paola rompió el internet este 2023

Desde el primer día de este 2023, Danna cautivó a sus más de 34.7 millones de seguidores en la plataforma de Meta, pues compartió sus primeras fotos en bikini. La actriz y cantante subió una serie de imágenes en donde se dejó ver en un coqueto bañador de dos piezas en color azul, prenda que llamó la atención por ser lisa y con una tela de terciopelo, que la hizo coronarse como un ícono de la moda para la próxima temporada de primavera-verano.

Danna Paola se luce con bikinis lisos IG @dannapaola

Y es que la protagonista de "Élite" ha demostrado que puede usar cualquier tipo de atuendo de playa, sin embargo, al parecer los que prefiere son aquellos que no tienen ningún estampado, que sólo resaltan por su corte y diseño sencillo, pero que le da un toque de glamur al combinarlo con un pareo y un sombrero, como fue la vez que modeló un traje de baño de dos piezas en color blanco, que aunque no presumió a detalle, sí paralizó las redes sociales pues posó de espaldas a la cámara luciendo la reveladora panty.

A pesar de que los looks lisos parecen ser los que dominan su guarda ropa, Danna Paola también tiene algunos con estampados que la hacen ver juvenil. Este es el caso del bikini rosa con negro que lució hace un par de días, con el cual mostró que se puede adaptar a todo estilo, imponiendo moda para las jóvenes que como ella quieren robar miradas durante sus momentos cerca del mar o la alberca, así como en las plataformas digitales.

La cantante conquista con su estilo sencillo y glamuroso IG @dannapaola

Con estos atrevidos atuendos de playa, la cantante de "Oye Pablo" ha comprobado que se siente orgullosa de su cuerpo, pues después de que el año pasado estuviera luchara contra las críticas sobre su "extrema delgadez", Danna sigue luciendo las prendas que la hagan mostrar que está en uno de sus mejores momentos, debido a que le dejó de hacer caso a los comentarios negativos y sólo se preocupa por su bienestar físico y emocional.

Después de tener varios éxitos como actriz en la televisión como "María Belén", "Amy, la niña de la mochila azul" y "Atrévete a soñar", así como "Élite", actualmente, Danna Paola se dedica a su carrera como cantante y en los últimos años ha colocado varios temas en los charts internacionales, como "No bailes sola", "Mala fama", "Oye Pablo" y recientemente "XT4S1S", tema que es parte de su nueva producción y de su tour, con el que llegará a varias partes de la república mexicana próximamente.

Los estampados también son los preferidos de la actriz IG @dannapaola

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Camy G recuerda cuando Danna Paola la insultó y le dijo: "Gata asquerosa"

Danna Paola: qué hay detrás de su drástico cambio físico | FOTOS