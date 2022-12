VIDEO | Camy G recuerda cuando Danna Paola la insultó y le dijo: "Gata asquerosa"

Danna Paola se encuentra una vez más en medio de la polémica, aunque esta vez alejada de lo sucedido en sus conciertos y es que la cantante Camy G recordó la reacción de la mexicana a una inocente broma que logró molestarla, pues lanzó fuertes insultos en los que la llamó “gata asquerosa”.

La conductora de “Es Show” de Multimedios recordó durante su programa de YouTube un amargo episodio con la intérprete de “Mala Fama”, aunque ella no estaba en el momento preciso todo se hizo viral a través de las redes sociales de sus amigos donde compartieron el instante en que explota y comienza a arrancar las fotografías de Camy G que habían pegado en la pared.

“Danna Paola me dijo gata asquerosa, hace unos cuantos años yo salí en la revista H y fui a Ciudad de México a hacerle toda la promoción, yo estaba muy feliz, me acuerdo que me entrevistó Roger González y les dejé una revista de regalo”, así lo relató la exnovia del rapero Sargento Rap para luego decir que no se tomó las palabras de la cantante como algo personal ya que en aquel momento no la conocía y no quería generar polémica.

Danna Paola insulta a Camy G

Todo ocurrió hace algunos años cuando los youtubers llamados “Los Rules” le hicieron una broma a Danna Paola, para ello pegaron fotografías de Camy G en todo su camerino durante un concierto. Se trataba de las imágenes que se habían lanzado en la ya mencionada revista para caballeros.

En el video que circula en redes sociales se puede ver cómo la estrella de la serie “Élite” llega a su camerino y se queda en shock por las fotografías, de un momento a otro estalla y comienza a arrancarlas mientras insulta a Camy G: “¡Qué asco! ¿Por qué me llenan mi camerino de gatas asquerosas?”.

Camy G recuerda cuando Danna Paola la insultó. Foto: IG @camygmusic

La actitud de la también actriz, de 27 años de edad, fue lo que causó gran impacto entre sus fanáticos e internautas que reprobaron lo ocurrido. Ante la polémica, Danna Paola no emitió ningún tipo de declaración, sin embargo, se espera que lo haga ahora que ya pasaron algunos años.

Mientras tanto, Camy G compartió en aquel momento un mensaje en su cuenta de Twitter con el que le externa su cariño y admiración a la cantante mexicana: “Aunque me digas gata sé que te encantaron mis fotos en tu camerino. Soy fu fan ¡Te amo!”.

