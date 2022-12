VIDEO: La vez que Danna Paola confesó que BTS era su boyband favorita

Danna Paola, una de las cantantes mexicanas más exitosas del momento, se ha declarado fan de la música coreana, pero en una ocasión reveló que su boyband favorita era BTS y aquí recordamos cómo fue que la intérprete de "Oye Pablo" quedó encantada con los chicos.

¿Danna Paola es fan de BTS?

Aunque Danna Paola no se considera ARMY, acepta que le encanta la música de Corea del Sur y admira a los Bangtan Boys por su talento. De hecho, en un en vivo con sus fans vía Instagram en 2020 detalló que quedó fascinada con su performance durante los MTV Video Music Awards donde los chicos interpretaron su tema "Dynamite", sencillo que promocionaban en aquel año.

"Me gusta BTS, me encanta BTS. I love it. Me encantan, me encantan, me encantan. Su performance en los VMAs fue espectacular. Y me encanta el K-Pop", dijo la cantante de 27 años en su live.

Danna fue la mexicana más escuchada en Spotify. (Créditos: Facebook / Danna Paola)

¿Habrá una colaboración?

Además, meses más tarde, en una transmisión en vivo con sus fans en TikTok, mencionó que estaba muy interesada en colaborar con ellos y que por favor la buscaran inmediatamente. "¿Para cuándo colaboración con BTS? Cuando quieran, por favor", comentó la artista mexicana.

Ante esto, los fans de BTS, quienes son conocidos como ARMY, se han mostrado muy emocionados, pues la cantante de 27 años es una de las latinas más populares del momento y sería genial verlos juntos. Sin embargo, dicha colaboración no será posible pronto, ya que los chicos están en un descanso.

"Yo siempre he sido fan de Danna Paola y al escucharla decir que le gusta BTS hace que la ame más", "Una colaboración de Danna Paola y BTS sería el sueño dorado de mi hijito de 4 años" y "Te quiero mucho Danna", fueron algunas de las reacciones del ARMY.

Danna se ha ganado el apoyo de ARMY por mostrar su admiración por BTS. (Créditos: Facebook / Danna Paola)

