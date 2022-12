Danna Paola se corona como la más bella con top negro y pantalón abierto

Si de lucir en modo diva se trata, Danna Paola se pinta sola y es que la cantante demuestra que es la más bella se ponga lo que se ponga, prueba de ello son las fotografias que compartió en sus redes sociales en las que luce un top negro y un pantalón del mismo color, con sexis aberturas en las piernas. Complementó su look con un abrigo blanco de peluche, que contrastó con el resto de la ropa. Optó por llevado recogido, con un flequillo del lado. Los labios los llevó en tono vino.

El carrusel de fotografías fue compartido en sus redes sociales con la leyenda “Una noche loca”, la cual conquistó de inmediato a sus seguidores, quienes no dudaron en dejar sus “me gusta”, además de cientos de comentarios halagando a la intérprete de “Mala fama”, diciéndole lo hermosa que lucía y lo mucho que la admiraban. Entre palabras de admiración y emojis, también se fue una que otra anotación subida de tono, que dejaron ver que la joven roba varios suspiros.

“La más top, amo todos tus outfits”, escribió una de sus fans.

Y es que Danna Paola luce un estilo arriesgado cada que tiene ocasión, algo que sus fanáticos le aplauden, pues impone tendencia con cada outfit, además suele compartir sus mejores looks con sus seguidores, causando sensación entre ellos, pues siempre responden sus publicaciones dejando comentarios halagadores.

Su talento, belleza y estilo la han llevado a coronarse como una de las artistas favoritas de la actualidad, algo que no es fortuito pues desde muy pequeña comenzó su carrera, ganándose el corazón del público mexicano, primero como actriz de varias telenovelas que alcanzaron gran fama. Poco después también mostró su talento vocal e inició una carrera como cantante, la cual sigue hasta el día de hoy y la ha hecho alcanzar proyección internacional.

La cantante lució hermosa con el look contrastante. Foto: FB, Danna Paola.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues la protagonista de “Atrévete a soñar” no tuvo una infancia común y se privó de hacer muchas cosas propias de su edad, así como de no asistir a la escuela ni tener amigos, algo que la marcó. En la adolescencia las cosas no fueron diferentes, pues aunque entró a la secundaria, fue víctima de bullying.

Justo en esa etapa, sus padres decidieron divorciarse, lo que ocasionó que no tuviera un hogar en el cual poder compartir sus difíciles vivencias, según contó la cantante a Don Francisco.

Sus seguidores le hicieron saber lo bella que se ve. Foto: FB, Danna Paola.

Aunque todo lo difícil que vivió la hizo fuerte y ahora ha encontrado la manera de lidiar con las críticas a su trabajo, a su cuerpo, e incluso con los chismes.

DMGS

SIGUE LEYENDO

No todo es futbol, Danna Paola se corona como la artista femenina mexicana más escuchada en el mundo en 2022

Danna Paola impacta con atrevido look al estilo de Merlina Addams

VIDEO | Danna Paola sufre accidente en pleno concierto y queda colgando de un arnés