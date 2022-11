VIDEO | Don Francisco recuerda que fue el primero en llevar a la TV a Bad Bunny y ahora ya no le habla

Bien reza el refrán "es de bien nacidos ser agradecidos" y en este caso, aplica para todo el mundo y en especial a las figuras del mundo del espectáculo quienes al principio de sus carreras tocan infinidad de puertas para hacerse escuchar o ver. En este caso, el reconocido Bad Bunny tuvo el mismo recorrido y el primero en darle un espacio en televisión fue Don Francisco en uno de sus famosos programas; sin embargo parece que el cantante ya lo olvidó y ahora no quiere saber nada de él.

Durante una charla con Rodrigo Sepúlveda, en el programa chileno Meganoticias alerta, Mario Kreutzberger, nombre verdadero del presentador aseguró que el cantante es un desagradecido, pues ha intentado comunicarse con él en múltiples ocasiones sin tener éxito. "Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me ha costado y nunca he podido volver a hablar con él", le reveló.

Don Francisco mencionó que cuando conoció a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante de reguetón, notó su humilde origen, pero de igual manera su personalidad le pareció agradable ya que es simpático y con una energía "agresiva" que la modernidad exige.

Bad Bunny no le responde a Don Francisco

A pesar de que Don Francisco le dio exposición a Bad Bunny a principios de su carrera, es menester mencionar que el chileno es un hombre popular. En este caso, la catapulta para que ganara seguidores y fans fue a través del programa Don Francisco te invita. No obstante, parece que después de eso y con el éxito arrollador del intérprete de "Tití me preguntó" y "Neverita", su memoria quedó un poco afectada.

"Lo he llamado varias veces... Pero después no me contestó, pero dije 'bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar'. A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice 'oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión'", dijo entre risas el presentador de 81 años de edad.

Bad Bunny fue uno de los invitados de Don Francisco, quien entró por la puerta grande y pudo darse a conocer con mayor profundidad. Explicó que tuvo una vida complicada durante su juventud, pero que siempre le gustó la música y escribir, dos habilidades que lo llevaron a tener todo lo que ahora goza. Por su parte, Don Francisco se puso a tono con un atuendo de reguetonero y hasta haciendo rap.

