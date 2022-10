Hoteles de lujo y avión privado, revelan las exigencias de Bad Bunny para dar un concierto

Bad Bunny sigue sumando éxitos a su carrera como cantante de música urbana y su popularidad va en ascenso en todo el mundo, pero esto no ha evitado que sea blanco de críticas debido a su actitud y las extravagantes exigencias que tiene tanto él como el resto de su staff, quienes ante el más mínimo detalle amenazaban con cancelar todo.

El intérprete de “Ojitos lindos” ha logrado ganar más de 100 millones de dólares con su World’s Hottest Tour tan sólo este 2022, aunque dio de qué hablar debido al costo de los boletos para su concierto ya que en algunas ciudades el más caro tenía un precio de poco más de 100 mil pesos, lo que significó un gran golpe para sus fans que no tardaron en reclamar sobre lo poco accesible que era escucharlo en vivo.

Aunque la suma de cobra por sus conciertos ha incrementado de manera considerable, el promotor de eventos Alex Tarin reveló lo que costó contratar a Benito Antonio Martínez Ocasio, como es el nombre de pila del cantante, para el concierto que dió en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2018 ya que además de la elevada suma tuvo exigencias que rayaban en lo exagerado y por las que personal de un hotel perdió su trabajo.

Exigencias de Bad Bunny

En entrevista para el podcast de Gusgri, el promotor detalló que el cantante puertorriqueño exigió avión privado y hotel cinco estrellas, en el que también se asignaban habitaciones para las cerca de 35 personas que trabajaban con él y que debían viajar en una aeronave diferente en primera clase.

“En el catering te viene una lista: 75 cervezas Modelo, 50 aguas, sólo para el artista, a parte del camerino del manager, del staff... llegaban y te decían: 'te falta todo esto y si no está todo completo cancelamos show’”, además de eso el personal del reguetonero exigió transportarse al concierto en camionetas blindadas, pero esto no fue posible ya que no estaba en el contrato inicial.

Por si esto fuera poco, Alex Tarin señaló que aunque Bad Bunny nunca tuvo una mala actitud con ellos fueron sus guardaespaldas los que causaron todo un alboroto cuando, con tal de no molestar al cantante, despidieron a personal del hotel como cocineros y de limpieza para evitar que le pidieran una foto.

