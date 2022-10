“Yo me valoro”: joven toma la decisión de no volver a escuchar reguetón

“Tomé la decisión de sacar el reguetón de mi vida”, es así como una joven inició su video en TikTok que de inmediato se hizo viral ya que en él asegura que no escuchará más las canciones de este género musical y presentó tres razones por las que decidió hacer este cambio que ya dividió opiniones.

El reguetón es uno de los géneros que ha cobrado fuerza en la industria en poco tiempo con artistas como Maluma, Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Daddy Yankee y Rauw Alejandro; sin embargo, las letras de algunas canciones han sido calificadas como misóginas y sexistas tanto por el público como por otros artistas.

Ana María Vélez asegura que no volverá a escuchar reguetón. Foto: IG @ana_mariavelezoficial

A las críticas se sumó Ana María Vélez, una joven que generó gran controversia luego de que anunciara su decisión de no volver a escuchar reguetón. A través de un video explicó que por ser originaria de Colombia algunos han asumido que le debería de gustar ese tipo de música, pues es algo que se “oye en cada esquina”.

3 razones para no escuchar reguetón

En el clip, de poco más de dos minutos, Ana María explicó que el primer motivo para ya no escuchar más reguetón es que éste vende “la imagen de una mujer idealizada”, indicó esto mientras hacía algunos gestos con los que da a entender que se refiere al físico.

Detalló que también la imagen que se presenta de los hombres no coincide con la realidad ya que “tienen fama, dinero, poder, tal cual como si fuera un político”, algo que, de acuerdo con las letras de las canciones, sería aceptado por las mujeres.

Añadió que también se muestran a las mujeres como personas “influenciables, manipulables, domesticables" que supuestamente dejan deslumbrar por regalos costosos: “Entonces ya estamos dispuestas a estar en la cama de ellos, porque así somos, somos muy fáciles. No nos tienen que conquistar, nos traen regalitos y pin, pin, pin, pin, pin, de una”.

Para finalizar, indicó que al escuchar las canciones le da la impresión "como si un hombre morboso, diciendo cochinadas y barbaridades" le estuviera hablando: “Yo, con el reggaetón, no más, porque yo me valoro, porque me respeto y porque no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así y que lo acepten”.

