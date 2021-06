Christian Nodal también canta temas “machistas”, “misóginos” y violentos, como Los Ángeles Azules

No cabe duda que las tendencias musicales se renuevan conforme transcurren los años y la industria de la música es un protagonista de estos cambios: con su presencia permanente marca las pautas de este inmenso y lucrativo negocio que permea todos los ámbitos y sociedades, hasta marcar a generaciones.

Así ha sido antes, lo es ahora y sin duda lo seguirá siendo más adelante. Así como a finales de los 90 y principios de la década de los 200 la música de banda acaparó la atención y el gusto de los jóvenes, ahora su lugar lo ocupa el género urbano, que llegó para quedarse, se ha sabido adaptar y ahora lo vemos ya consolidado ampliamente no solo en el mundo occidental, también en Asia. Sin embargo, si algo tienen en común estos dos géneros son su polémicas letras, algunas cargadas de violencia, machismo y misoginia.

Justo el día de ayer Los Ángeles Azules se convirtieron en tendencia en las redes sociales luego que un usuario identificado como Miguel Landa-Blanco, pidiera la cancelación de la canción 17 años por fomentar la pedofilia, de acuerdo con su texto, difundido en Twitter: “Si usted hace una fiesta tenga la decencia de nuca poner la canción '17 años’. Su letra habla de cómo un hombre viejo se aprovecha de una niña, ¿por qué la gente pone esta canción con un contenido evidentemente condenable?”, escribió.

El tema, uno de los de mayor referencia de la agrupación, se mantiene vigente desde 1999. Tras emitir un mensaje en su cuenta de Twitter, Miguel Landa-Blanco encendió la polémica y en cuestión de minutos la famosa banda mexicana se encontraba acaparando los temas de conversación en redes; hubo quienes pidieron cancelar de inmediato a Los Ángeles Azules, otros que pedían se eliminara por completo la canción, y también aquellos que con diversas posturas salieron en defensa de la música de la famosa agrupación.

Otros artistas con temas polémicos

Luego del intenso debate que se generó este lunes, hubo usuarios de las redes sociales quienes criticaron a la denominada “generación de cristal”, por presuntamente ser los artífices de la polémica, y defendieron el tema pues aseguraron que en ningún momento se menciona en la letra la edad del protagonista, por lo que podría tratarse de un joven o adolescente de la misma edad. Más tarde la agrupación Los Ángeles Azules compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en respuesta a la polémica; “De esto trata 17 años. Fin del comunicado”, texto que acompañaron de una fotografía en donde se ve a una pareja de jóvenes sonriendo.

Esta polémica colocó de nuevo en tendencia el tema de las letras de diversas canciones que no solo la sociedad mexicana, sino cualquiera alrededor del mundo, canta e incluso baila a la menor ocasión, letras que tienen un profundo contenido racista, machista, misógino, homofóbico e incluso violento. Y entre los los intérpretes podemos hallar a iconos de la música e incluso personajes que algunos sectores de la población admiran y siguen como un ejemplo de vida. Desde José José, pasando por Calibre 50, Christian Nodal, Cartel de Santa, Ricardo Arjona o Lana del Rey.

De esto trata 17 años.

Fin del comunicado. pic.twitter.com/Yl2kOTZmtL — Los Ángeles Azules (@angelesazulesmx) June 14, 2021

Uno de los temas que fue mencionado durante la polémica desatada el día de ayer en redes sociales es el de 40 y 20 de José José, un clásico musical del artista mexicano, sin embargo los internautas no pidieron su cancelación ya que el, o la protagonista de la historia, es mayor de edad. No pasa así con canciones muy famosas como “No te contaron mal,” de Christian Nodal, “Mujeres” de Ricardo Arjona, “El tierno se fue”, de Calibre 50, “Todas mueren por mí,” de Cartel de Santa o “La planta” de Caos, por mencionar solo algunos temas en español.

La música en inglés no se queda atrás y podemos hallar ejemplos como “He Hit Me (It Felt Like a Kiss)” , de The Crystals, “Cola (Pussy)”, de Lana Del Rey, “212 , de Azealia Banks e incluso “Kissin’ Cousins”, Elvis Presley, en donde podemos escuchar historias de incesto, violencia, pedofilia, racismo y homofobia. Sin duda son temas o intérpretes que son escuchados por millones de personas diariamente, y que también encajarían muy bien en polémicas como la originada este lunes en Twitter.

Con el desmadre que traen por lo de los #17años de los @angelesazulesmx , mi @JoseJoseOficial sería borracho pero no Pende... con sus 40 y 20 jajaja...

