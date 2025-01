XEWW – Desde Rosarito, Baja California

Transmitiendo desde Rosarito, Baja California, en los 690 kHz, XEWW es una estación de alta potencia que ha tenido diversos contenidos, algunos de ellos inclusive han logrado incomodar a grandes potencias y a diversos líderes de los Estados Unidos de América.

La estación tendría sus inicios con las siglas XEAC, que comenzaría a transmitir desde Agua Caliente, Tijuana un 7 de enero de 1934. Se menciona que sería por la frecuencia 815 u 820 kilohertz donde difundiría sus primeras emisiones.

A mediados de la década de los 30, la estación sería propiedad de Jorge Rivera y para el año de 1938 transmitiría por la frecuencia 980 de amplitud modulada con 5 mil watts. En aquellas fechas, el “North American Regional Broadcast Agreement” (NARBA), propondría un reacomodo de frecuencias, por lo que la emisora pasaría ahora a la 690 kHz.

En 1957, el grupo “California Broadcasters INC”., sería formado por Rivera para manejar la programación y las ventas de la estación, misma que cambiaría sus siglas a XEAK. La concesión sería vendida en 1958 a Radiodifusoras del Pacifico SA, quien subiría su potencia a 50 mil watts, programando principalmente música “Top 40”.

El señor Gordon McLendon, junto con el concesionario, moverían la emisora a la ciudad de Rosarito en 1961, mejorando con ello la cobertura y penetración a la zona de Los Ángeles, California. Ese mismo año la estación cambiaria nuevamente de siglas a XETRA, bajo el slogan “Everywhere Over Los Angeles”.

Arte: Luisa Franco

XETRA comenzaría a transmitir contenido noticioso, como “Extra-News”, una vez que se viera el potencial de utilizar su gran potencia para llegar no solo al norte de México y el mercado de Los Ángeles, sino también al sur de los Estados Unidos y otras ciudades del Estado de California.

Como estación de alta potencia, la “Asociación de Radiodifusores del Sur de California”, calificó la estación como engañosa, ya que no era una estación propia de Los Ángeles, sin embargo, se hacía pasar como estación local. XETRA gozaba ya de una audiencia muy importante en esa zona y buscaría defenderse a toda costa de los ataques de sus competidores.

Años más tarde regresaría al formato musical de “X-TRA Música over Southern California”, pensando que los radioescuchas californianos preferirían sintonizar la emisora para escuchar los mejores éxitos. La difusora también sería conocida como “In the air everywhere, over the Southland”.

En las décadas de los 70 y 80, la radiodifusora continuó con espacios musicales, la cual sería conocida como “The Mighty 690”, por su importante cobertura en amplitud modulada y luego también como “69 XTRA Gold”.

Tiempo después comenzaría una afiliación con “ESPN Radio”, en donde con la marca “XTRA Sports”, programarían los partidos de los Cargadores de San Diego de la NFL y otros eventos deportivos importantes para atender esa audiencia deportiva norteamericana. El conductor Lee “Hacksaw” Hamilton, sería el encargado del espacio deportivo nocturno desde 1987 hasta el 2005, siendo a su vez, quien comentaría jugada por jugada de los partidos de los Cargadores.

En 1996, la concesión sería transferida a “XETRA Comunicaciones”, la cual a finales de los 90 y a principios de los años 2000, transmitiría en simultáneo con la estación KXTA de Los Ángeles, California, con el objetivo de seguir penetrando ese mercado muy importante en términos publicitarios.

En 2005, la empresa “Clear Channel” operaría la estación, sustituyendo la programación por música pop para servir al mercado de LA, sin embargo, en 2006 dejaría la operación de la ahora conocida “Fabulous 690”, para comenzar una nueva etapa ahora con la transmisión de los contenidos de W Radio, con el eslogan de “La Poderosa del Sur de California” y más tarde como “W Radio - Tu Voz” y “La Voz del Pueblo”.

Esta nueva alianza se lograría una vez que “Grupo Latino de Radio” (empresa subsidiaria de Grupo Prisa) adquiriera la estación, misma que proveería el contenido de la entonces Televisa Radio, hoy Radiopolis y lograra el cambio de las siglas a XEWW.

En agosto del 2013, XEWW 690 AM cambiaría su nombre a “LA 690 AM”, pero nuevamente en 2018 la estación sería vendida al consorcio “H&H USA”, en donde cambiarían el formato e idioma al chino (mandarín y cantones) con el distintivo “U Radio 690”. Esto se debe a que por un lado estaban penetrando al mercado chino de Mexicali que tiene mucho poder adquisitivo y por otro lado porque sería la única emisora de este tipo con contenidos en chino para el sur de California.

Por esta razón, el entonces Senador Ted Cruz expresó su preocupación por estas acciones y asoció un posible interés con el medio “Phoenix Radio”, parte del canal “Phoenix TV”, que se especulaba estaba mostrando e impulsando la propaganda del gobierno chino.

En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), informaría el 22 de junio del 2020 en un comunicado que ordenó a esta emisora de radio mexicana dejara de transmitir programas chinos hacia Estados Unidos. La oficina sostuvo que otorgaría 48 horas para cesar las operaciones de transmisión.

Debido a estas presiones, la emisora manejada por H&H USA y en la producción de sus contenidos por “GLR Southern California”, cambiaría la programación a noticias e información y más tarde a música en inglés, ya que desde lo ocurrido en la década de los años 30 con la “Ley Brinkley” de Villa Acuña, la FCC debía de otorgar permisos necesarios en la programación en inglés, chino u otro idioma que pudieran afectar los intereses de los Estados Unidos.

Actualmente XEWW regresaría a programar contenido en español, primero como “La Gigante 690” y ahora como “La Voz del Pueblo”, siendo arrendada y operada por el grupo “Primer Sistema de Noticias” (PSN), propiedad del exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

PSN apuesta ahora con este nuevo formato para la emisora, misma que ha penetrado diversos mercados a través de los años y que sigue buscando un contenido sólido para posicionarse y convertirse en una de las favoritas de los radioescuchas de la frontera, gracias a su enorme potencia y ubicación en el territorio nacional.

POR ADRIÁN LARIS CASAS

Director del Heraldo Radio y Presidente del Consejo Consultivo de la CIRT

