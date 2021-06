Tatiana se lanza contra el reguetón, cree que es música ilegal

Tatiana Palacios, quien tiene casi 30 años de carrera como cantante infantil y público familiar, se manifestó en contra de géneros de la música como el reggaetón, pues consideró que promueven la violencia en sus letras.

Luego de un concierto vía Zoom, en el que unió fuerzas con Paty Lu, quien también tiene su faceta de cantante para niños, comentó que: “Sí me gustaría (que existiera una ley) porque lo escuchas en todos lados. De repente estás en un restaurante y no tienes porque estar viendo algo que no debe tu familia o escuchando una letra misógina”.

Tras ser cuestionada, Tatiana argumentó que está de acuerdo con que haya libertad de expresión, pero expuso que hay cosas que es ilegal hasta cantarlas, “cuando estás promoviendo la misoginia y el maltrato, es ilegal”, dijo. Comentó que quizá en las redes sociales no haya forma de controlarlo, pero en “radio, prensa televisión, sí tiene que haber una regulación o censura”.

No es la primera en arremeter contra el reggaetón

La cantante mexicana ha basado su carrera musical en los niños. En la década de los 90 tuvo bastante popularidad entre el público infantil. Condujo ‘El espacio de Tatiana’, que se transmitió los domingos por Televisa.

Tatiana no es la primera famosa en pronunciarse en contra de las letras de reguetón, hace un tiempo Alex Syntek también dijo que el género urbano no le gusta y que no lo considera música. Otra cantante que opina lo mismo es Karina, quien no dudó en arremeter en contra de Bad Bunny. Algunos legisladores han tenido opiniones similares, pero ninguna de sus propuestas ha generado eco ni mucho menos prosperado.

msb