VIDEO: Sebastián Ligarde es operado de un tumor en el colon, ¿cuál es su estado de salud?

Aunque está alejado de las cámaras desde hace algún tiempo, el actor Sebastián Ligarde es recordado por su papel como antagonista en la telenovela juvenil "Quinceañera". Por esta razón en cada participación llama la atención; sin embargo, en esta ocasión lo hizo por razones de salud: fue operado de un tumor en el colon con éxito. Ahora se encuentra a la espera de los resultados del análisis de patología.

Fue a través de Ventaneando donde expusieron un mensaje de voz que les envió el "Memo" explicando parte del procedimiento y agradeciéndole a las personas por sus oraciones y muestras de afecto en redes sociales. La grabación, de acuerdo con la titular del programa de espectáculos, Pati Chapoy, fue hecha a una hora de haber salido del quirófano algo que valoró mucho, pues en dichas condiciones, nadie tendría el ánimo de hacerlo.

"Quiero agradecerle a todo el público, tantísimas demostraciones de amor, de apoyo, y quiero decirles que ahora sí creo nuevamente en la oración colectiva, porque el poder de la oración fue increíble en este proceso mío", mencionó Amedee Gerardo Ligarde Mayaudon, nombre real del histrión nacido en Texas, Estados Unidos en el año de 1954.

¿Qué fue lo que le hicieron a Sebastian Ligarde?

De acuerdo con Sebastián Ligarde le extirparon dos tumores que le detectaron en la zona del colon, uno de 10 mm y el otro de 33 mm: "Después de muchos meses de estar esperando un diagnóstico, un pronóstico, un procedimiento que me extirpara esta lesión, como le llaman los médicos, ayer por fin se pudo sacar, y sin comprometer el cecum y el colon de ninguna manera, que era la única preocupación, que al quitarlo se tuviera que quitar un pedazo de intestino o de colon, entonces gracias a Dios todo salió sin complicaciones", explicó.

Por último, el artista de 68 años reveló que será en una semana cuando tenga los resultados de esta cirugía: "Ahora nada más a esperar el resultado de la patología, serán 5 a 7 días, de nuevo a todo el público todo mi amor, todo mi agradecimiento, mil gracias por sus oraciones, fueron escuchadas, y les mando todo mi amor y en espera de los próximos resultados que yo sé que serán buenos", declaró.

Fue hace dos semanas, cuando Sebastián decidió acabar con todo tipo de rumores sobre su estado, y en el programa De Primera Mano confirmó que su salud estaba comprometida. "Me hicieron una colonoscopia, que yo me hice rutinaria, sin ningún síntoma, sin ningún nada de nada, yo nada más fui a hacérmela porque tenía 10 años de no hacérmela. Y resulta que me encontraron dos tumores", detalló el actor en esa ocasión.

