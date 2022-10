Sebastián Ligarde, actor de “Quinceañera”, confirma entre lágrimas diagnóstico de tumor en el colon

Sebastián Ligarde gozó de un arrollador éxito como galán y villano de telenovelas durante los 80 y 90 con proyectos como “Quinceañera”, sin embargo, se alejó de los reflectores hace más de cinco años y su reaparición causó gran preocupación entre sus fans al confirmar que fue diagnosticado con tumores en el colon.

Hace tan sólo unos días la periodista Inés Moreno compartió a través de su programa de YouTube que estaba en contacto con el actor, de 68 años, cada cierto tiempo para una actualización de su carrera y vida personal, pero en esta ocasión él se negó a dar entrevistas argumentando que no estaba pasando por un buen momento debido a su estado de salud.

Sebastián Ligarde confirma diagnóstico de tumor en el colon. Foto: IG @sebastianligardeoficial

“Empecé a mandar mensajes y después de varios mensajes que no contestaba, le dije: ‘Bueno, pues si no me quieres contestar, no me contestes’, y me dijo: ‘No, no, no me regañes, lo que pasa es que estoy luchando contra algo muy fuerte’, y parece ser que es contra un tumor que tiene en el colon, no quise preguntar más detalles, espero que el tumor no sea maligno”, dijo la periodista de espectáculos.

Sebastián Ligarde rompe el silencio

En entrevista para el programa “De primera mano”, Ligarde rompió el silencio y detalló que decidió practicarse una colonoscopia debido a que la última se la había realizado hace diez años, fue así como el médico le detectó dos tumores, uno de 10 milímetros y otro de 33.

“Cuando salí de ahí, el doctor me dijo: ‘Tienes una pelota de golf adentro de tu colon que yo no pude sacar porque la mitad está unida al tejido y la otra mitad tiene como un cuello’. Entonces no la pudo quitar. La otra, la de 10 milímetros, la sacó en ese momento”, explicó.

El actor de “María la del barrio” señaló que es benigno y que durante cuatro meses ha consultado a diferentes especialistas, por lo que espera que para noviembre ya lo puedan remover. Entre lágrimas admitió el impacto que ha tenido el diagnóstico, motivo por el que buscó ayuda de un psiquiatra y el apoyo de su esposo e hijo ha sido fundamental en el proceso.

"Todo lo que muchas veces vemos como desgracias, son bendiciones, porque no sabemos qué tenemos mañana. Todas las cosas que antes me preocupaban o me dolían, ahora las abrazo porque significan que estoy vivo. Aunque me duela levantarme de la cama a veces, hay que hacerlo, porque la fecha de caducidad existe y no sabemos cuándo va a ser, si va a ser mañana o en un año. Esa ha sido la lección más grande aprendida en estos 4 meses, agradecerle a la vida todos sus momentos”, dijo.

