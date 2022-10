Querido galán de "Quinceañera" que salió del clóset en graves problemas de salud: "Estoy luchando contra algo muy fuerte"

“Quinceañera” fue una de las telenovelas mexicanas que dejó huella en el público y sus actores permanecen en la memoria de quienes la disfrutaron pese a que han pasado más de 30 años. Entre estos famosos destaca Sebastián Ligarde, quien se alejó de los reflectores hace cinco años y actualmente estaría enfrentando graves problemas de salud.

En 2020, el actor reapareció para hablar sobre las dificultades que enfrentó durante la pandemia de Covid-19 al pensar que moriría, pues sufrió una fuerte influenza que confundió con el virus y esto causó gran preocupación debido a que tiene una afección cardiaca. Además, su esposo tuvo pulmonía y se negó a ir a un hospital donde sería atendido en el área destinada a los pacientes contagiados, por lo que fue él quien lo cuidó.

Ahora Ligarde enfrentaría un nuevo problema de salud por un tumor en el colon. De acuerdo con la periodista de espectáculos Inés Moreno, cada cierto se pone en contacto con él para hacer una actualización de su carrera y vida personal, pero esta vez se negó a dar entrevistas argumentando que no atraviesa un buen momento.

“Empecé a mandar mensajes y después de varios mensajes que no contestaba, le dije: ‘Bueno, pues si no me quieres contestar, no me contestes’, y me dijo: ‘No, no, no me regañes, lo que pasa es que estoy luchando contra algo muy fuerte’, y parece ser que es contra un tumor que tiene en el colon, no quise preguntar más detalles, espero que el tumor no sea maligno”, dijo la periodista en su canal de YouTube.

Trayectoria de Sebastián Ligarde

Amedee Gerardo Ligarde Mayaudon, como es el nombre completo del actor, es originario de Laredo, Texas, y desde joven externó su deseo por el mundo del espectáculo, por ello, comenzó su carrera con la obra de teatro “Los ojos del hombre” en 1974 y en el cine se abrió paso con la cinta “Supervivientes de los Andes” dos años después.

Obtuvo el papel como Luis en la telenovela “Marionetas” fue despedido antes de que el proyecto comenzara, aunque no desistió y entonces se sumó al elenco de “Pobre juventud”. Sin embargo, fue su personaje de Memo en “Quinceañera” lo que impulsó su carrera al compartir créditos con Thalía, Ernesto Laguardia, Rafael Rojas y la desaparecida actriz Adela Noriega.

Sebastián Ligarde enfrentaría graves problemas de salud. Foto: IG @bertin2000

En su trayectoria Ligarde cuenta con más de 90 películas y 25 telenovelas, pero desde hace cinco años decidió alejarse de los reflectores para enfocar sus esfuerzos en uno de sus grandes sueños: una academia de actuación. En 2013 decidió hablar abiertamente de su orientación sexual y de las dificultades que enfrentó en los 80 y 90 por ser gay en una industria que lo rechazaría de haberlo revelado en aquel momento.

En entrevista para TVyNovelas, reveló que no dijo nada al respecto debido a que esto podría haber afectado su carrera ya que lo habrían encasillado en personajes LGBT: “Podía ser cantante y ser gay pero si eras un actor y decías que eras gay, ya no tendrías oportunidad de un personaje heterosexual; entonces para que un actor aceptar a ser gay era poner en jaque su carrera”.

