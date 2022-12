El actor chino Simu Liu asegura que V de BTS es “un hombre hermoso” y emociona al ARMY

El actor chino-canadiense Simu Liu, quien es conocido por interpretar al superhéroe del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) Shang-Chi, aseguró que el cantante de BTS, Taehyung, mejor conocido como V, es "un hombre hermoso" y emocionó a los fans de la boyband conocidos como ARMY.

El protagonista de "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos", quien fue el primer asiático en protagonizar un filme de Marvel, reveló lo atractivo que le parece el cantante surcoreano gracias a la influencer hawaiana Jessica Erban, pues gracias a una sesión de preguntas que hizo en su Instagram, el actor dio a conocer su amor por V.

Simu fue el primer asiático en protagonizar un filme de Marvel. (Créditos: Twitter / @SimuLiu)

¿Cómo mencionó que V era "hermoso"?

Aunque el artista chino-canadiense asegura no ser gay, lo cierto es que sabe reconocer la belleza de otros, pues cuando la creadora de contenido Jessica Erban reveló que le gustaban los hombres asiáticos como él y Taehyung, no dudó en confesar lo atractivo que le parece el ídolo coreano. "Primera y única vez que estaré en una misma foto junto a un hombre hermoso como él, pero está bien, lo tomaré", respondió Simu a la influencer en Instagram.

La respuesta de Simu a Jessica. (Créditos: Instagram / @simuliu)

Por su parte, el fandom de la boyband, no dudó en responder a los elogios del actor chino, pues no solamente es conocido por su participación en Marvel, ya que fue reconocido como uno de los cincuenta canadienses más atractivos de 2017 y 2018. "No solo él. Todas las personas en el mundo están de acuerdo en que Kim Taehyung es un hombre guapo" y "El hombre más guapo de este mundo", fueron los comentarios de los fans en Twitter.

¿Tae y Simu podrían conocerse?

