Danna Paola: qué hay detrás de su drástico cambio físico | FOTOS

Danna Paola es una de las actrices mexicanas que más éxito ha tenido a nivel internacional, gracias a su trabajo en Elite logró proyección con el proyecto de Netflix que le abrió las puertas en el mundo, pero ella ha tenido que aprender sobre amor propio, a entender que era correcto pasar por malos momentos y a darse los tiempos para sí misma y estar en orden de manera emocional, psicológica y mental.

La intérprete de "Lucrecia" ha confesado en más de una ocasión que ha sido víctima de bullying en diversas etapas de su vida, recuerda que en la escuela primaria sus compañeros le hacían burla por sus dientes, después en secundaria esos comentarios giraban en torno a su trabajo como actriz, le escondían sus cosas y eso hizo que ella tomara una actitud de rebeldía, aunado a ataques de ansiedad que hasta el fía de hoy enfrenta.

Actualmente se encuentra en una de las mejores etapas de su vida. Foto: Instagram

Así ha sido su transformación física

En entrevista con Jordi Rosado, se sinceró sobre cómo ha enfrentado los cambios y lo complicado que fue para ella grabar Elite, pues en Madrid estaba sola y fue uno de los momentos más duros en su vida. Recuerda que a los 20 años empezó a recibir severas críticas sobre su cuerpo, sobre todo cuando empezó a vivir sola en Miami.

"Siempre he comido bastante bien, pero me voy a vivir sola y comía pizza, me volví un muy mal hábito de mi manera de alimentarme. Tuve muchos problemas hormonales, retención de líquidos etc...subí como 10 kilos entre lo que me fui y regresé a México".

Narró que hizo un comercial para una campaña de productos para el pelo y su mánager le dijo "vas a tener que repetir el comercial porque te ves gorda", recuerda que en ese momento se sentó a llorar porque no entendía que la señalaban por su cuerpo, pues empezaron a crear una inseguridad que no tenía.

Fue en el 2016 cuando realizó el comercial para un tinte de cabello. Foto: Especial

"Yo cero tenía amor proprio, mi prioridad era verme bien, no era si cantaba o actuaba", reveló en esa entrevista donde explicó los complicados momentos que pasó por las críticas recibidas por terceros, pues aclara que ella no había tenido esa clase de pensamientos hasta que fue señalada y revela que "llegar al amor propio es muy complicado".

Danna Paola antes y después en fotos

"Mundo de caramelo" le abrió oportunidades en a música. Foto: Cuartoscuro

A sus 20 años desarrolló trastornos hormonales. Foto: Cuartoscuro

Los trastornos de depresión han sido constantes en su vida. Foto: Cuartoscuro

Actualmente ha confirmado que está en uno de los mejores momentos de su vida. Foto: Instagram

¿Qué son los trastornos alimenticios?

La obsesión por tener el "cuerpo perfecto" puede derivar en el desarrollo de trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia, que son los más comunes. El 95% de los casos surgen después de llevar dietas rigurosas y estrictas sin lograr los resultados esperados y estos padecimientos son más comunes en mujeres. Cifras a nivel mundial revelan que el 90% de los pacientes con este tipo de padecimientos son mujeres y el restante son hombres.

La psicóloga clínica y creadora de contenido Lucero Peña, mejor conocida como "Pesos Emocionales" en plataformas como TikTok e Instagram aclaró para El Heraldo Digital que un trastorno de la conducta alimentaria "representa una serie como de checklist o de síntomas de acuerdo a cierto trastorno en constancia, tiempo, frecuencia, modos y a partir de eso dices 'ok, ya es trastorno', pero mientras eso no suceda, mientras no exista este diagnóstico o no está el tiempo o la frecuencia suficiente es una conducta de riesgo alimentaria".

Anorexia. Se da cuando las un personas tienen miedo intenso a aumentar de peso, incluso si están en el adecuado. Lo anterior ocasiona que pierdan más peso de lo recomendado para su edad y estatura.

Bulimia. En este caso el paciente puede tener periodos de atracones y posteriormente elimina la comida de su organismo por medio de vómitos o laxantes para evitar subir de peso.

Atracones. A diferencia de la bulimia, los atracones son por un apetito desenfrenado y sentir que no tienen control sobre lo que comen.

Vigorexia. Mientras que en este caso, la persona tiene una obsesión por ganar masa muscular a causa de una distorsión de la imagen corporal.

Ortorexia. Se da cuando las personas tienen una obsesión por sólo ingerir comida sana.

Se ha lucido radiante a través de redes sociales Foto: Instagram

