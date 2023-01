Esta canción de Shakira eres según tu signo del zodiaco: ¿Cuál es la tuya?

"Sesión 53" de Shakira y Bizarrap se ha vuelto una de las canciones más escuchadas en menos de un día, misma que se va contra la yugular de Gerard Piqué y su nueva pareja Clara Chía Martín en cada estrofa de esta nueva melodía; sin embargo, de acuerdo a la astrología, siempre existirá una canción que te llegue al alma.

Shakira lanza su nuevo sencillo en YouTube Foto: @shakira

Por ello, a continuación te revelaremos cuál es la canción de Shakira te queda mejor según tu signo zodiacal de la centenares que tiene la colombiana en su repertorio y por qué debes escucharla, ya que puede que llegue a sanar esa herida que no has podido cerrar y sin duda lo hará de alguna forma.

¿Cuál es tu canción según tu signo del zodiaco?

Aries

A los nacidos bajo el signo de Aries, sabemos que eres una persona con muca energía, un alma libre que busca nuevos retos y de buscar nuevas idas, por esta razón el tema de la barranquillera que te queda como anillo al dedo es "Suerte". Escúchala completa y verás cómo vuelves a la vida.

Tauro

Los Tauro tienen un carácter fuerte, son atrevidos, pero al mismo tiempo conservadores y muy estables. Por ello, la canción que debes escuchar de Shakira es: "Que me quedes tú", ponte romántico que es lo que te hace falta en estos días.

Géminis

Eres muy contradictorio en tus sentimientos, y sabemos que los Géminis no son personas fáciles y han vivido varios desamores, sin embargo, el nuevo tema Sesión 53 junto a Bizarrap llega a tu vida para reflexionar y empezar de cero; nuevos amigos, nueva pareja, y nuevo ánimo, sin rencores.

Cáncer

Le daremos a Cáncer la melodía de la colombiana más sentimental, misma que te sentirá protegido o protegida, y por esta poderosa razón debes escuchar "Una Loba", el cual es un verdadero poema que te llegará hasta las entrañas.

Leo

¡Sí señor!, tu canción para seguir siendo esa persona creativa que busca siempre más de lo esperado y que siempre has sido segura de ti misma, va totalmente con tú signos, se trata de es la de "Girl Like Me" con The Black Eyed Peas.

Virgo

Los nacidos bajo el signo de Virgo, son personas calculadoras y precisas en lo que quieren, además, tiene la capacidad de ver a futuro algunas situaciones que se pueden tornar difíciles, por ello, debes escuchar el tema "NO" de la mujer que inventó el himno del Mundial de 2010.

Libra

Una canción de sus primeros éxitos no te quedaría mal, por lo que los nacidos en Libra deben regresar al buen gusto, ya que eres una persona que inició desde cero para agradecer el lugar por el que tanto has peleado, es por eso que debes escuchar "Antología" de la mamá de Sasha y Milán, para recordar esa historia de cómo inició todo, en ti.

Escorpión

Sin duda, los Escorpios echan a volar al límite su imaginación y tienen una gran capacidad para analizar cada situación, por lo que el tema "Las de la intuición", es el éxito que mejor les queda y que deben seguir como un mantra para levantarse en cada tropiezo.

Sagitario

Los Sagitarios son persona muy intuitiva y muy generosas, aunque a veces deben bajar de ese ladrillo en el que tanto se suben para hablar con los mortales, así que su melodía es "La Tortura" para que vuelva esa sensibilidad que tanto han perdido en los últimos años.

Capricornio

Los Capricornio son personas independientes, quienes tienen una gran capacidad para renovarse, por ello la canción que te queda perfecta de la cantante de 45 años es "Waka Waka", el himno que a todos les gusta y que podrías escuchar cada que te da un bajón; una canción de guerra contra los momentos difíciles que te hará continuar en la vida.

Acuario

Sí, sabemos que Acuario busca la practicidad en tu día a día; sin embargo, sueles ser muy pesimista y melancólico, por ello la melodía que mejor te queda de la ganadora de varios Grammy's es "Sombra de ti", la cual habla de que puedes extrañar a esa persona tras terminar una relación de varios años.

Piscis

Por último, los Piscis deben escuchar "Día de enero", ya que es una canción donde nace la esperanza y las ganas de ayudar, de salir adelante y de no soltar la mano de quienes amas por muy distante que hayan estado.

