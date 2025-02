Abuelito se hace viral por invitar a sus vecinos a una fiesta que durará, "hasta que llegue la policía"; en redes piden live para "asistir"

¡Esto es lo más tierno que verás hoy! Un abuelito de Estados Unidos se ha hecho viral en TikTok el caso de un hombre de nombre Doug, quien a sus 85 años de edad, organizo una fiesta para el próximo sábado 15 de febrero y ante ello no dudó en ir casa por casa de cada uno de sus vecinos para invitarlos personalmente al evento que promete ser el del año. El caso se volvió viral luego que una joven lo difundiera en la plataforma de videos, donde dijo que la advertencia es que habrá tanto descontrol que incluso la policía tendrá que intervenir para llamar al orden.

Fue precisamente esto último lo que llamó la atención de muchos internautas, quienes ya no sólo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, incluyendo a México, ya han "confirmado" su asistencia de forma virtual, por lo que piden que en dicha fecha se haga una transmisión en vivo para estar "presentes" en ella. Asimismo, otros se han tomado con demasiada seriedad la fiesta y exigen a los vecinos que no falten, pues esto le rompería el corazón al abuelito.

En las imágenes que circulan en redes sociales se ve a un hombre mayor apoyándose de un bastón para poder subir las escaleras y tocar la puerta principal de una casa; allí, la cámara de seguridad lo mostró atento esperando a que alguien abriera la puerta para hacer su formal invitación, mientras del bolsillo de su chamarra sacaba una de las muchas invitaciones que preparó para los vecinos.

"Hola, soy Doug, vivo en la casa de enfrente y los estoy invitando a una fiesta el 15 de febrero", se le escucha contar con demasiada ilusión en el rostro.

Así se acercó a sus vecinos para entregarles sus invitaciones. (Foto: TikTok @goodnewscorrespondent)

Doug's Party: fiesta de abuelito se hace viral en TikTok y en redes ya apartaron la fecha

El video de una joven contando cómo un vecino la invitó a ella y a su familia a la fiesta que organizará el próximo sábado 15 de febrero se volvió muy viral en redes sociales, donde cuenta que la celebración es con motivo del invierno y que Doug incluso plasmó su esencia en la invitación que entregó por todo el vecindario.

"Fotocopió la invitación que él mismo hizo y las repartió a todos los vecinos de la zona, él nos explicó que es una celebración por el invierno este 15 de febrero a las 16:00 horas, hasta que llegue la policía, él de hecho tiene 85 años. Dice que habrá bebidas y comida, que lo único que tenemos que llevar es una sonrisa", detalló.

La grabación ya cuenta con millones de reproducciones y se ha reposteado desde distintas cuentas, lo que ha hecho que la fiesta ya no sólo sea de los vecinos, sino de otras partes del mundo como el Reino Unido y de México, con cometarios de personas que lamentan no vivir cerca y no poder disfrutar de la fiesta de Doug; sin embargo, se han mostrado muy alentadores sobre este caso viral.

¿Ya anotaste la fecha en tu calendario? (Foto; TikTok @meowmasaur y @theosfam)

"Quiero ver videos de la fiesta de Doug", "Doug es justamente la luz que el mundo necesita en estos momentos", "por favor que todos sus vecinos vayan, él está muy emocionado", "no puedo ir Doug, no tengo papeles", "el 16 de febrero espero y anhelo que TikTok me muestre la fiesta", "él necesita a los mexicanos como vecinos" y "Diosito, por favor, que todos los invitados vayan y hagan muy feliz al señor", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

El caso de esta invitación a una fiesta incluso ya llegó a los noticieros de Estados Unidos por la ternura y emoción que causó el caso, llamándolo muy "inspirador"; mientras que en redes sociales decenas de jóvenes han compartido videos hablando del caso y también agregando a sus calendarios que el 15 de febrero ya tienen una cita con el abuelo de 85 años.

Sigue leyendo:

Conoce a Toby, el gatito que vende tamales y roba corazones en Toluca | VIDEO

La vez que Marianne Gonzaga hizo creer que compró una casa de 60 millones y la acusaron de "copiarle" a Nicole Agnesi