¡Igual que Shakira! Miley Cyrus lanza canción de mucho dolor y con dedicatoria especial para su ex

Shakira no es la única artista que está en proceso de sanción tras una complicada relación y ha visto en la música un refugio, pues este 12 de enero Miley Cyrus lanzó su canción “Flowers” que no sólo tiene referencias de su matrimonio con el actor Liam Hemsworth, también envía un fuerte mensaje de empoderamiento femenino.

La cantante, de 30 años, ha sido blanco de controversia debido a sus impactantes cambios de look, reveladoras presentaciones y atuendos que dejan poco a la imaginación, pero fue su relación con Liam Hemsworth lo que dejó huella en su exitosa carrera y ensombreció su corazón debido a las críticas que recibió en las que la acusaban de haber arruinado su matrimonio.

A tres años de haber firmado el divorcio, Miley Cyrus estrenó “Flowers” y se suma a las artistas que llevan a la música detalles sobre su vida amorosa. En ésta deja ver lo doloroso que fue poner fin a su relación, las peleas que había en ella y las lágrimas que derramó durante los más de 10 años que enfrentaron rumores sobre violencia por parte de Hemsworth.

La fecha de lanzamiento también dejaría en evidencia que se trata de una dedicatoria para el actor de Hollywood, pues fue prevista para el 13 de enero en Australia, lugar de donde es originario y el día en que celebra su cumpleaños. Además, él se encuentra en Londres y éste es el otro país en el que también se estrena la melodía.

“Puedo comprarme flores”

“Construimos una casa y la vimos arder”, esta frase en “Flowers” evidencia que se trata de una dedicatoria para Liam Hemsworth, pue en noviembre de 2018 la mansión que Miley Cyrus tenía en Malibú con el actor fue devorada por las llamas durante los incendios en California.

“Me encuentro completamente devastada por el fuego que arrasa mi comunidad. Aunque soy una de las más afortunadas, ya que mis animales y el amor de mi vida lograron salir a salvo y eso es todo lo que ahora me importa. Mi casa ya no está de pie, pero los recuerdos que compartí allí con familia y amigos permanecen fuertes”, escribió en aquel momento la también actriz en redes sociales y fue retomado por la revista Hola.

Miley Cyrus lanza canción dedicada a Liam Hemsworth. Foto: IG @mileycyrus

Aunque en la canción es evidente el dolor de Cyrus, también envía un fuerte mensaje de empoderamiento femenino tanto con su videoclip como en la letra: “Puedo comprarme flores; puedo sostener mi propia mano; puedo llevarme a bailar; puedo amarme mejor que tú”.

Historia de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

La pareja se conoció en 2009 durante la cinta “The Last Song” y tan sólo unos meses después comenzaron una relación cuando ella tenía 16 años y él 19. Durante este tiempo, el actor habría mostrado los primeros signos de violencia, así lo reveló Cyrus durante una entrevista en la que relata cómo él se molestó cuando le pidió usar su bicicleta en color rosa y con flores pintadas.

Aunque hubo una pausa en su relación, en 2012 despertaron sospechas de un compromiso debido a que se vio a Miley usando un costoso anillo. Más tarde lo confirmaron para la revista People, en aquel momento ella tenía 19 años y él 22 mientras que sus carreras gozaban de gran éxito.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casaron en diciembre de 2018. Foto: FB @Artistasyartes

De acuerdo con diversos medios en Estados Unidos como Independent, lo que sucedía en su relación llevó a Miley Cyrus a una profunda depresión y ansiedad por la que comenzó a tomar medicamentos mientras consumía bebidas alcohólicas. Para 2014 se volvieron a separar y tras algunos años alejados, en 2018 se casaron en diciembre con una íntima ceremonia.

Aunque el matrimonio no duró mucho, pues en junio de 2019 la pareja solicitó el divorcio y para 2020 ya era oficial su separación. Aunque no han dado declaraciones al respecto, la más reciente canción de Cyrus dejaría ver más sobre lo ocurrido en su matrimonio.

