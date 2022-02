La historia de amor completa entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth ¿quién ENGAÑÓ a quién?

Miley Cyrus fue conocida internacionalmente por la serie Hannah Montana de Disney, en la cual tenía el papel de una adolescente quien era una estrella de pop, situación que la hacía vivir una doble vida, indudablemente este proyecto definió sus inicio como cantante.

Posteriormente se le presentó la oportunidad de participar en la película "La última canción" junto a Liam Hemsworth, ahí se dio el flechazo que los llevó a vivir una historia de amor llena de altibajos durante casi una década.

En Twitter, la usuaria @milesholy se dio a la tarea de elaborar un hilo con los pormenores de la relación, desde la primera foto juntos hasta el divorcio de una de las parejas favoritas de Hollywood. Este tipo de recopilaciones ya habían tenido éxito con el hilo de los detalles de la relación entre Selena Gómez y Justin Bieber.

Así inició el romance entre Miley y Liam

La primera vez que se les vio juntos como compañeros de trabajo fue en mayo de 2009 en una reunión con el director de "La última canción", fue durante el rodaje que tuvieron la oportunidad de conocerse mejor y hacerse muy bueno amigos, así lo decía Miley cada que tenía la oportunidad, hasta que se convirtió en algo más, lo cual fue confirmado en agosto del mismo año cuando se les vio despedirse en el aeropuerto de Nashville.

Desde ese entonces, las apariciones en público eran cada vez más frecuentes y parecía que la relación iba por buen camino sin embargo, algo encendió las alertas de los fans cuando Miley cerró su cuenta de Twitter ya que Liam se lo había pedido, pero ella lo desmintió y argumentó que "sólo le ayudó a darse cuenta de cuánto tiempo estaba perdiendo en ese lugar."

La pareja tenía buena química y eso se notaba, ambos parecían ser felices, pero eso no evitó que se separaran por primera vez en agosto de 2010 cuando el representante del actor confirmó la noticia argumentando que era difícil verse debido a la apretada agenda de trabajo. No obstante, al mes siguiente se les volvió a ver juntos.

La tensión en la relación

Previo a su cumpleaños 18 Cyrus y Hemsworth rompieron otra vez y en el festejo, los paparazzis captaron a Miley besándose con Avan Jogia, misma semana en la que se filtró un video de ella fumando.

En abril de 2011 regresaron y parecían haber retomado el camino que dejaron, pues se les veía juntos y felices, incluso en marzo de 2012 iniciaron los rumores de compromiso, mismos que la cantante de "See you again" desmintió inmediatamente, aunque no tardó en convertirse en realidad, pues en junio confirmó su compromiso.

Los años siguientes Miley se enfocó en su nuevo álbum y quiso poner todo su corazón en el proyecto, por lo que le dedicaba cada vez más tiempo y se le veía menos con su prometido y en las entrevistas que daba procuraba no hablar de su relación.

Fue así que inició una etapa de declive, ya no se les veía juntos en las premiaciones y cuando era así se notaba cierta incomodidad por parte de ambos, así que todo lo plasmó en su éxito "Wrecking ball" una canción que hablaba de cómo se sentía en ese momento, pues cada vez eran más fuertes los rumores de que Lam le había sido infiel con January Jones.

El 16 de septiembre de 2013 se confirmó la ruptura de la pareja que coincidió con la polémica presentación de Miley en los Video Music Awards, situación que la puso en el ojo del huracán, pues le llovieron críticas y la gente terminó por darle la razón a Liam.

A tan sólo un día de la ruptura, Liam fue captado besando a la mexicana Eiza González, pero Hemsworth negó haber tenido algo con la actriz.

La ruptura ¿definitiva?

En 2013 la intérprete de "We can't stop" salía con Kellan Lutz al mismo tiempo que Liam salía con Nina Dobrev. De ahí vinieron otras relaciones fallidas como la que tuvo con Patrick Schwarzenegger y Stella Maxwell, mientras Liam salía con Maika Monroe en 2015.

En noviembre de ese mismo año volvieron los rumores de ver a la pareja junta de nuevo, los cuales se confirmaron en fin de año y Miley volvió a usar el anillo de compromiso, todo volvió a ser color de rosa para ambas celebridades.

El 24 de diciembre de 2018 se casaron en una boda íntima y secreta en Nashville junto a la gente más cercana a la pareja, a partir de ese momento parecía que había sido un felices para siempre.

De acuerdo con el hilo, Miley hizo lo posible para salvar su joven matrimonio, sin embargo fue Liam quien no quiso ir a terapia de pareja, lo que los llevó al divorcio un proceso que no sucedió de un día para el otro.

Después de la relación que inició con dos jóvenes siendo buenos amigos y terminó en divorcio, a Miley se le vio besándose con Kaitlynn Carter, lo que creó rumores de que le fue infiel a Liam, sin embargo al momento de que las fotos se hicieran públicas ambos ya estaban solteros, por lo que la forma en que decidieron vivir sus vidas ya no tenía que involucrar al otro. Fue así como se cerró un capítulo muy importante en la vida de quien inició siendo el ícono adolescente "Hannah Montana".

Tras la publicación del extenso hilo, miles de usuarios se dieron a la tarea de leerlo completo y muchos tomaron con humor la publicación.

