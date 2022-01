Kim Kardashian deja de seguir a Miley Cyrus por coquetear con su novio Pete Davidson

Kim Kardashian se convierte una vez más en blanco de la polémica, aunque en por primera ocasión por su relación con Pete Davidson pues señalaron que habría dejado de seguir a Miley Cyrus debido a que la cantante coqueó con su pareja durante una transmisión en televisión.

La empresaria ha sido blanco de críticas y controversia durante su carrera, una de ellas fue su divorcio con Kanye West tras lo cual decidió darse una oportunidad en el amor con el comediante de 28 años quien la habría llevado directo a un nuevo conflicto con al estrella de Hanna Montana.

Miley Cyrus y Pete Davidson. Foto: Twitter @MileyCyrus

Y es que la intérprete de “Wrecking Ball” y Pete Davidson fueron los conductores de un programa especial de fin de año, momento en que señalaron que se habría acercado para coquetear con el comediante en más de una ocasión, aunque éste se negaba a seguirla.

También, cuando promocionaron el especial de Navidad de Miami en The Tonight Show con Jimmy Fallon, Miley Cyrus le cantó a Davidson “It Should Have Been Me” y fue en este momento cuando también habría “coqueteado” con él ante las cámaras, indicaron medios como Page Six.

Los comentarios no se hicieron esperar y aunque algunos señalaron que se trató de un “evidente coqueteo”, otros defendieron a la exestrella de Disney asegurando que es parte de su forma de ser y del espectáculo que da con las celebridades que colaboran con ella.

¿Kim Kardashian molesta?

Tras lo sucedido en televisión con Miley Cyrus y Pete Davidson los fans no tardaron en notar que Kim Kardashian se habría molestado, pues de un momento para otro dejó de seguir a la cantante en rede sociales.

Pete Davidson y la socialté comenzaron su romance en octubre pasado y aunque lo han mantenido alejado de los reflectores no han evitado ser captados juntos, con ello se cuestionó la reacción de la famosa empresaria ante lo sucedido con Cyrus.

En estos momentos Kim Kardashian disfruta de unas románticas vacaciones con Pete Davidson en las Bahamas, lo que daría muestra de que su relación se encuentra mejor que nunca pese a lo sucedido durante el especial navideño.

Kim Kardashian y Pete Davidson. Foto: Facebook

